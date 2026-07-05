Италия05 июля 2026, 14:58 |
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Продажа Дюмфриса стала 15-й самой дорогой в истории Интера
Вспомним все самые дорогие продажи в истории нерадзури
05 июля 2026, 14:58 |
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Продажа 30-летнего нидерландского защитника Дензела Дюмфриса в Реал стала 15-м самой дорогой в истории миланского Интера.
Сумма трансфера игрока составила 20 млн евро.
В этой связи вспомним самые дорогие продажи в истории нерадзури.
Рекордным остается переход бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в Челси за 113 млн евро в сезоне 2021/22.
Самые дорогие продажи в истории Интера
- 113 млн евро – Ромелу Лукаку (Челси, 2021/22)
- 69.5 млн евро – Златан Ибрагимович (Барселона, 2009/10)
- 68 млн евро – Ашраф Хакими (ПСЖ, 2021/22)
- 50.2 млн евро – Андре Онана (Манчестер Юнайтед, 2023/24)
- 50 млн евро – Мауро Икарди (ПСЖ, 2020/21)
- 45 млн евро – Роналдо (Реал, 2002/03)
- 38 млн евро – Матео Ковачич (Реал, 2015/16)
- 29.5 млн евро – Марио Балотелли (Манчестер Сити, 2010/11)
- 27 млн евро – Самуэль Это'о (анжи, 2011/12)
- 26 млн евро – Эрнан Креспо (Челси, 2003/04)
- 22.5 млн евро – Кларенс Зеедорф (Милан, 2002/03)
- 22.1 млн евро – Маттео Политано (Наполи, 2021/22)
- 22 млн евро – Джеффри Кондогбия (Валенсия, 2018/19)
- 21 млн евро – Себастьян Фрай (Парма, 2003/04)
- 20 млн евро – Дэнзел Дюмфрис (Реал, 2026/27)
- 20 млн евро – Андреа Пинамонти (Сассуоло, 2023/24)
- 20 млн евро – Вампета (ПСЖ, 2000/01)
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