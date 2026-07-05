Продажа Дюмфриса стала 15-й самой дорогой в истории Интера

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Продажа 30-летнего нидерландского защитника Дензела Дюмфриса в Реал стала 15-м самой дорогой в истории миланского Интера.

Сумма трансфера игрока составила 20 млн евро.

В этой связи вспомним самые дорогие продажи в истории нерадзури.

Рекордным остается переход бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в Челси за 113 млн евро в сезоне 2021/22.

Самые дорогие продажи в истории Интера