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  4. Продажа Дюмфриса стала 15-й самой дорогой в истории Интера
Италия
05 июля 2026, 14:58 |
129
0

Продажа Дюмфриса стала 15-й самой дорогой в истории Интера

Вспомним все самые дорогие продажи в истории нерадзури

05 июля 2026, 14:58 |
129
0
Продажа Дюмфриса стала 15-й самой дорогой в истории Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис
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Продажа 30-летнего нидерландского защитника Дензела Дюмфриса в Реал стала 15-м самой дорогой в истории миланского Интера.

Сумма трансфера игрока составила 20 млн евро.

В этой связи вспомним самые дорогие продажи в истории нерадзури.

Рекордным остается переход бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в Челси за 113 млн евро в сезоне 2021/22.

Самые дорогие продажи в истории Интера

  • 113 млн евро – Ромелу Лукаку (Челси, 2021/22)
  • 69.5 млн евро – Златан Ибрагимович (Барселона, 2009/10)
  • 68 млн евро – Ашраф Хакими (ПСЖ, 2021/22)
  • 50.2 млн евро – Андре Онана (Манчестер Юнайтед, 2023/24)
  • 50 млн евро – Мауро Икарди (ПСЖ, 2020/21)
  • 45 млн евро – Роналдо (Реал, 2002/03)
  • 38 млн евро – Матео Ковачич (Реал, 2015/16)
  • 29.5 млн евро – Марио Балотелли (Манчестер Сити, 2010/11)
  • 27 млн ​​евро – Самуэль Это'о (анжи, 2011/12)
  • 26 млн евро – Эрнан Креспо (Челси, 2003/04)
  • 22.5 млн евро – Кларенс Зеедорф (Милан, 2002/03)
  • 22.1 млн евро – Маттео Политано (Наполи, 2021/22)
  • 22 млн евро – Джеффри Кондогбия (Валенсия, 2018/19)
  • 21 млн евро – Себастьян Фрай (Парма, 2003/04)
  • 20 млн евро – Дэнзел Дюмфрис (Реал, 2026/27)
  • 20 млн евро – Андреа Пинамонти (Сассуоло, 2023/24)
  • 20 млн евро – Вампета (ПСЖ, 2000/01)
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Серия A трансферы Интер Милан чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Дензел Дюмфрис
Сергей Турчак Источник: Instagram
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