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Испания
05 июля 2026, 14:34 | Обновлено 05 июля 2026, 14:47
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Дюмфрис стал 9-м футболистом из Нидерландов в истории Реала

Вспомним всех представителей Нидерландов, которые в разное время играли и забивали за мадридцев

05 июля 2026, 14:34 | Обновлено 05 июля 2026, 14:47
209
0
Дюмфрис стал 9-м футболистом из Нидерландов в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис
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30-летний защитник Дензел Дюмфрис стал 9-м игроком из Нидерландов в истории мадридского Реала.

Сумма трансфера игрока из Интера составила 20 млн евро.

Ранее мадридцев выступали такие нидерландцы, как Джон Метгод (1982–1984), Кларенс Зеедорф (1996–2000), Руд ван Нистелрой (2006–2010), Ройстон Дренте (2007–2011), Весли Снейдер (2007–2009), Арьен Роббен (2007–2009) Клаас-Ян Хунтелаар (2009) и Рафаэль ван дер Варт (2010).

Вспомним, за какие суммы нидерландцы переходили в Реал, сколько матчей сыграли и сколько голов забили в составе «сливочных».

Суммы, за которые нидерландские футболисты переходили в Реал

  • 35 млн евро – Арьен Роббен (из Челси, 2007/08)
  • 27 млн ​​евро – Клаас-Ян Хунтелаар (из Аякса, 2008/09)
  • 27 млн ​​евро – Уэсли Снейдер (из Аякса, 2007/08)
  • 20 млн евро – Дэнзел Дюмфрис (из Интера, 2026/27)
  • 15 млн евро – Рафаэль ван дер Варт (из Гамбурга, 2008/09)
  • 15 млн евро – Руд ван Нистелрой (из Манчестер Юнайтед, 2006/07)
  • 14 млн евро – Ройстон Дренте (из Фейеноорда, 2007/08)
  • 8.6 млн евро – Кларенс Зеедорф (из Сампдории, 1996/97)
  • 0.818 млн евро – Джон Метгод (из АЗ, 1982/83)

Матчи нидерландцев за Реал во всех турнирах

  • 159 – Кларенс Зеедорф
  • 96 – Руд ван Нистелрой
  • 85 – Джон Метгод
  • 73 – Рафаэль ван дер Варт
  • 66 – Уэсли Снейдер
  • 65 – Ройстон Дренте
  • 65 – Арьен Роббен
  • 20 – Клаас-Ян Хунтелаар

Голы нидерландцев за Реал во всех турнирах

  • 64 – Руд ван Нистелрой
  • 20 – Кларенс Зеедорф
  • 13 – Арьен Роббен
  • 12 – Рафаэль ван дер Варт
  • 11 – Уэсли Снейдер
  • 8 – Клаас-Ян Хунтелаар
  • 7 – Джон Метгод
  • 4 – Ройстон Дренте
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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