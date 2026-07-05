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  4. К Эпицентру на сборах в Словении присоединятся еще два новичка
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 10:27 | Обновлено 05 июля 2026, 10:30
151
0

К Эпицентру на сборах в Словении присоединятся еще два новичка

Определен состав «Эпицентра» на заграничном сборе

05 июля 2026, 10:27 | Обновлено 05 июля 2026, 10:30
151
0
К Эпицентру на сборах в Словении присоединятся еще два новичка
ФК Эпицентр
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Разгромом «Буковины» «Эпицентр» завершил первый домашний этап подготовки к сезону.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшие два дня подопечные Сергея Нагорняка будут отдыхать, а 7 июля транзитом через Ужгород отправятся на сбор в Словению.

По имеющейся информации, в составе спортивной делегации «Эпицентра» будет 25 футболистов. Еще два места зарезервированы для потенциальных новичков: бразильского легионера и украинца, в последнее время выступавшего за границей. Они прибудут на Балканы самостоятельно.

Перед отъездом в Словению «Эпицентр» узаконил отношения с 5 новобранцами, среди них два испанца – Рауль Таварес и Нене. У команды Сергея Нагорняка запланированы пять контрольных матчей, первый – 11 июля со словенской «Олимпией» из Любляны.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Эпицентр Каменец-Подольский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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