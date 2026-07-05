К Эпицентру на сборах в Словении присоединятся еще два новичка

Разгромом «Буковины» «Эпицентр» завершил первый домашний этап подготовки к сезону.

Как стало известно Sport.ua, в ближайшие два дня подопечные Сергея Нагорняка будут отдыхать, а 7 июля транзитом через Ужгород отправятся на сбор в Словению.

По имеющейся информации, в составе спортивной делегации «Эпицентра» будет 25 футболистов. Еще два места зарезервированы для потенциальных новичков: бразильского легионера и украинца, в последнее время выступавшего за границей. Они прибудут на Балканы самостоятельно.

Перед отъездом в Словению «Эпицентр» узаконил отношения с 5 новобранцами, среди них два испанца – Рауль Таварес и Нене. У команды Сергея Нагорняка запланированы пять контрольных матчей, первый – 11 июля со словенской «Олимпией» из Любляны.