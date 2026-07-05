ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил нового тренера перед стартом чемпионата

Киевская Оболонь официально объявила о назначении украинского тренера Алексея Городова, вошедшего в тренерский штаб Александра Антоненко.

«Поздравляем в «бело-зеленой» семье», – говорится в сообщении.

Алексей Анатольевич начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив лавочник Авангард U-19. Позже стал главным тренером основной команды.

Летом 2022 присоединился к тренерскому штабу Прикарпатья Ивано-Франковск в должности ассистента главного тренера, где работал до завершения сезона 2025/26.