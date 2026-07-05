Украина. Премьер лига05 июля 2026, 08:28 |
1015
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил нового тренера перед стартом чемпионата
Алексей Городов вошел в тренерский штаб киевской «Оболони»
05 июля 2026, 08:28 |
1015
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Киевская Оболонь официально объявила о назначении украинского тренера Алексея Городова, вошедшего в тренерский штаб Александра Антоненко.
«Поздравляем в «бело-зеленой» семье», – говорится в сообщении.
Алексей Анатольевич начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив лавочник Авангард U-19. Позже стал главным тренером основной команды.
Летом 2022 присоединился к тренерскому штабу Прикарпатья Ивано-Франковск в должности ассистента главного тренера, где работал до завершения сезона 2025/26.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2026, 09:09 3
Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку
Футбол | 05 июля 2026, 08:02 0
Златан высоко оценил Францию
Футбол | 05.07.2026, 02:10
Хоккей | 04.07.2026, 09:22
Баскетбол | 04.07.2026, 11:15
Комментарии 0
Популярные новости
04.07.2026, 10:01 1
04.07.2026, 02:32
03.07.2026, 08:15 11
03.07.2026, 08:32 1
05.07.2026, 06:25
04.07.2026, 06:22 15
04.07.2026, 03:55 4
04.07.2026, 12:09 2