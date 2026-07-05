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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 08:28 |
1015
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил нового тренера перед стартом чемпионата

Алексей Городов вошел в тренерский штаб киевской «Оболони»

05 июля 2026, 08:28 |
1015
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил нового тренера перед стартом чемпионата
ФК Оболонь Киев
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Киевская Оболонь официально объявила о назначении украинского тренера Алексея Городова, вошедшего в тренерский штаб Александра Антоненко.

«Поздравляем в «бело-зеленой» семье», – говорится в сообщении.

Алексей Анатольевич начал свою тренерскую карьеру в 2018 году, возглавив лавочник Авангард U-19. Позже стал главным тренером основной команды.

Летом 2022 присоединился к тренерскому штабу Прикарпатья Ивано-Франковск в должности ассистента главного тренера, где работал до завершения сезона 2025/26.

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Алексей Городов Александр Антоненко Оболонь Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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