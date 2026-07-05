ФОТО. Почему на ЧМ у Холанда другое имя на футболке? Все из-за его мамы

Звездный форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал одним из главных героев чемпионата мира. Нападающий забил 5 голов в трех матчах, но внимание фанатов привлекла не только его результативность.

Болельщики заметили интересную деталь: за «Манчестер Сити» футболист играет с надписью Haaland на спине, а на чемпионате мира в составе Норвегии – Braut Haaland.

Как объясняет The Athletic, Braut – это фамилия матери Эрлинга, бывшей профессиональной семиборки Гри Мариты. Полное юридическое имя форварда – Эрлинг Браут Холанд.

В Норвегии средние имена часто происходят от семейных фамилий, в частности со стороны матери. Таким образом в семьях сохраняют фамилии обеих линий.

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Раньше Холанд уже использовал двойную фамилию в начале карьеры, но затем оставил более короткий вариант. Теперь он преимущественно использует Braut Haaland именно тогда, когда представляет сборную Норвегии.

По данным The Athletic, перед турниром Холанд также представлялся телевизионщикам как Эрлинг Браут Холанд, а на части своих страниц в соцсетях использует полное имя.

Этот жест воспринимают как уважение к матери и норвежской семейной традиции. На клубном уровне Haaland уже давно стал глобальным футбольным брендом, но на самой большой сцене, играя за свою страну, Эрлинг решил показать миру полное имя – Braut Haaland.