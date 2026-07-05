ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась в Instagram яркими летними фото у бассейна.

Арина позировала в стильном купальнике и легкой пляжной юбке, продемонстрировав подтянутую фигуру, стройные ноги и эффектный пресс.

Свой пост Евдокименко подписала так: «Наслаждаюсь каждым днем этой жары. Потому что наконец-то мне тепло».

Аудитория журналистки сразу засыпала ее комплиментами. В комментариях Арину назвали «греческой богиней», «невероятной и роскошной», а также отметили ее красоту и идеальную форму.

Судя по реакции фолловеров, новый летний образ Евдокименко точно не оставил никого равнодушным.