ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна
Арина Евдокименко собрала комплименты в комментариях
Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась в Instagram яркими летними фото у бассейна.
Арина позировала в стильном купальнике и легкой пляжной юбке, продемонстрировав подтянутую фигуру, стройные ноги и эффектный пресс.
Свой пост Евдокименко подписала так: «Наслаждаюсь каждым днем этой жары. Потому что наконец-то мне тепло».
Аудитория журналистки сразу засыпала ее комплиментами. В комментариях Арину назвали «греческой богиней», «невероятной и роскошной», а также отметили ее красоту и идеальную форму.
Судя по реакции фолловеров, новый летний образ Евдокименко точно не оставил никого равнодушным.
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