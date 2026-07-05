Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна
Другие новости
05 июля 2026, 02:39 |
176
0

ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна

Арина Евдокименко собрала комплименты в комментариях

05 июля 2026, 02:39 |
176
0
ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна
Instagram. Арина Евдокименко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко поделилась в Instagram яркими летними фото у бассейна.

Арина позировала в стильном купальнике и легкой пляжной юбке, продемонстрировав подтянутую фигуру, стройные ноги и эффектный пресс.

Свой пост Евдокименко подписала так: «Наслаждаюсь каждым днем этой жары. Потому что наконец-то мне тепло».

Аудитория журналистки сразу засыпала ее комплиментами. В комментариях Арину назвали «греческой богиней», «невероятной и роскошной», а также отметили ее красоту и идеальную форму.

Судя по реакции фолловеров, новый летний образ Евдокименко точно не оставил никого равнодушным.

По теме:
Не просто понты? Почему Роналду, Неймар и Райс постоянно подтягивают шорты
Легендарная трагедия ЧМ. Брат Андреса Эскобара рассказал детали его смерти
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала роскошную фигуру
фото Арина Евдокименко девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 04 июля 2026, 22:22 12
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Бокс | 04 июля 2026, 08:25 2
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»

Украинский супертяжеловес выделил Мухаммеда Али

ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед
Футбол | 05.07.2026, 01:37
ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед
ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Футбол | 04.07.2026, 12:09
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 04.07.2026, 07:40
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 30
Футбол
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем