Сборная Франции все-таки сумела забить в ворота Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

На 70-й минуте поединка звездный форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сделал счет 1:0.

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Рефери назначил 11-метровый после того, как Диего Гомес сбил Дезире Дуэ в штрафной площади парагвайцев.

Мбаппе забил седьмой гол на ЧМ-2026 и 19-й на мундиалях за карьеру.

Встреча Парагвая и Франции стартовала в ночь на 5 июля в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед

Фол Диего Гомеса против Дезире Дуэ

Фото момента – Мбаппе реализовал пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine