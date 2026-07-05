ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед
Килиан отличился с 11-метровой точки и сделал счет 1:0 в пользу французов в матче ЧМ-2026
Сборная Франции все-таки сумела забить в ворота Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.
На 70-й минуте поединка звездный форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сделал счет 1:0.
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Рефери назначил 11-метровый после того, как Диего Гомес сбил Дезире Дуэ в штрафной площади парагвайцев.
Мбаппе забил седьмой гол на ЧМ-2026 и 19-й на мундиалях за карьеру.
Встреча Парагвая и Франции стартовала в ночь на 5 июля в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
❗️ ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед
Фол Диего Гомеса против Дезире Дуэ
Фото момента – Мбаппе реализовал пенальти
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