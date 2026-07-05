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Чемпионат мира
05 июля 2026, 01:37 | Обновлено 05 июля 2026, 02:41
288
0

ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед

Килиан отличился с 11-метровой точки и сделал счет 1:0 в пользу французов в матче ЧМ-2026

05 июля 2026, 01:37 | Обновлено 05 июля 2026, 02:41
288
0
ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции все-таки сумела забить в ворота Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

На 70-й минуте поединка звездный форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сделал счет 1:0.

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Рефери назначил 11-метровый после того, как Диего Гомес сбил Дезире Дуэ в штрафной площади парагвайцев.

Мбаппе забил седьмой гол на ЧМ-2026 и 19-й на мундиалях за карьеру.

Встреча Парагвая и Франции стартовала в ночь на 5 июля в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе реализовал пенальти в ворота Парагваю и вывел Францию вперед

Фол Диего Гомеса против Дезире Дуэ

Фото момента – Мбаппе реализовал пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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