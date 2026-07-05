ФОТО. Новая девушка Мудрика показала роскошную фигуру

Новая девушка украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика – Джордин Джонс – опубликовала серию атмосферных фото с отдыха в Италии.

Пара провела отпуск преимущественно на Комо, а Джордин активно делилась кадрами с яхты, у воды и на фоне живописных итальянских пейзажей.

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Особое внимание подписчиков привлекли пляжные фото Джонс. Она позировала в купальнике, легких летних образах и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Похоже, Джордин отлично провела время в Италии – и точно не оставила своих фолловеров без красивого контента.