ФОТО. Новая девушка Мудрика показала роскошную фигуру
Джордин Джонс охотно делится фотографиями из отпуска
Новая девушка украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика – Джордин Джонс – опубликовала серию атмосферных фото с отдыха в Италии.
Пара провела отпуск преимущественно на Комо, а Джордин активно делилась кадрами с яхты, у воды и на фоне живописных итальянских пейзажей.
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Особое внимание подписчиков привлекли пляжные фото Джонс. Она позировала в купальнике, легких летних образах и продемонстрировала подтянутую фигуру.
Похоже, Джордин отлично провела время в Италии – и точно не оставила своих фолловеров без красивого контента.
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Це номер Мудрика?))