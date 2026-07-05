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05 июля 2026, 01:21 | Обновлено 05 июля 2026, 01:26
1068
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ФОТО. Новая девушка Мудрика показала роскошную фигуру

Джордин Джонс охотно делится фотографиями из отпуска

05 июля 2026, 01:21 | Обновлено 05 июля 2026, 01:26
1068
3 Comments
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала роскошную фигуру
Instagram. Джордин Джонс
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Новая девушка украинского вингера «Челси» Михаила МудрикаДжордин Джонс – опубликовала серию атмосферных фото с отдыха в Италии.

Пара провела отпуск преимущественно на Комо, а Джордин активно делилась кадрами с яхты, у воды и на фоне живописных итальянских пейзажей.

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Особое внимание подписчиков привлекли пляжные фото Джонс. Она позировала в купальнике, легких летних образах и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Похоже, Джордин отлично провела время в Италии – и точно не оставила своих фолловеров без красивого контента.

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фото Джордин Джонс Михаил Мудрик lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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То шо за мода така пішла - не вкачувати сісі?
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на спині біля лівої руки
у неї татушка "13".
Це номер Мудрика?))
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0
Эта точно ему не будет подсыпать ему в алкоголь запрещенные препараты, просто душечка... Интересно, от чего она отдыхает? Неужели она где-то работает с 9.00 до 17.00? Такие соски ничего , кроме мужского достоинства, в руках не держали.... Предполагаю, что она потратит оставшиеся деньги этого лоха и благополучно пересядет на другую яхту с  другой командой....
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0
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