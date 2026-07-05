Остап ПРИТУЛА: «Надо это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу»
Полузащитник прокомментировал свой переход в Александрию
Украинский полузащитник Остап Притула прокомментировал свой переход из львовского «Руха» в «Александрию»:
– Поздравляем с присоединением к команде. С каким настроением начинаешь новый этап?
– Спасибо за поздравления. В хорошем настроении, многих ребят знаю. Сейчас готовимся к чемпионату, знаем, что будет нелегко, но нужно это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу.
В сезоне 2025/26 Остап Притула провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
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