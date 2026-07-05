Остап ПРИТУЛА: «Надо это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу»

Украинский полузащитник Остап Притула прокомментировал свой переход из львовского «Руха» в «Александрию»:

– Поздравляем с присоединением к команде. С каким настроением начинаешь новый этап?

– Спасибо за поздравления. В хорошем настроении, многих ребят знаю. Сейчас готовимся к чемпионату, знаем, что будет нелегко, но нужно это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

В сезоне 2025/26 Остап Притула провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.