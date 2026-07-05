Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остап ПРИТУЛА: «Надо это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу»
Украина. Первая лига
05 июля 2026, 18:33 |
210
0

Остап ПРИТУЛА: «Надо это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу»

Полузащитник прокомментировал свой переход в Александрию

05 июля 2026, 18:33 |
210
0
Остап ПРИТУЛА: «Надо это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу»
ФК Александрия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник Остап Притула прокомментировал свой переход из львовского «Руха» в «Александрию»:

– Поздравляем с присоединением к команде. С каким настроением начинаешь новый этап?

– Спасибо за поздравления. В хорошем настроении, многих ребят знаю. Сейчас готовимся к чемпионату, знаем, что будет нелегко, но нужно это пройти и вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

В сезоне 2025/26 Остап Притула провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Турану он не нужен. Шахтер сообщил об уходе футболиста
Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону
Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо
трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия трансферы УПЛ Остап Притула Рух Львов
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Бокс | 05 июля 2026, 08:08 4
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение

Василий приехал в США, чтобы подготовиться к следующему бою

Боксер, победивший Виталия Кличко, вернулся в 55 лет и опозорился
Бокс | 05 июля 2026, 09:28 5
Боксер, победивший Виталия Кличко, вернулся в 55 лет и опозорился
Боксер, победивший Виталия Кличко, вернулся в 55 лет и опозорился

Крис Берд вернулся на ринг

Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»
Футбол | 05.07.2026, 16:24
Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»
Йожеф САБО: «Один Холанд в одиночку не вытащит Норвегию в четвертьфинал ЧМ»
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Футбол | 04.07.2026, 18:36
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Футбол | 05.07.2026, 08:38
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
05.07.2026, 09:33 10
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 3
Хоккей
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем