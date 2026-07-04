Чемпионат мира04 июля 2026, 23:01 |
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ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
Награду получил Аззедин Унаи
04 июля 2026, 23:01 |
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Полузащитник национальной сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против команды Канады (3:0).
В этой встрече 26-летний футболист провел на поле 87 минут и отличился двумя забитыми мячами.
На клубном уровне игрок представляет каталонскую Жирону. С ней Аззедин вылетел из Ла Лиги в прошлом сезоне.
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
Chosen by the fans: Azzedine Ounahi, your Superior Player of the Match. 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/bF3CKoGezq
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