Полузащитник национальной сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против команды Канады (3:0).

В этой встрече 26-летний футболист провел на поле 87 минут и отличился двумя забитыми мячами.

На клубном уровне игрок представляет каталонскую Жирону. С ней Аззедин вылетел из Ла Лиги в прошлом сезоне.

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко