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  4. ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:01 |
264
0

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко

Награду получил Аззедин Унаи

04 июля 2026, 23:01 |
264
0
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник национальной сборной Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против команды Канады (3:0).

В этой встрече 26-летний футболист провел на поле 87 минут и отличился двумя забитыми мячами.

На клубном уровне игрок представляет каталонскую Жирону. С ней Аззедин вылетел из Ла Лиги в прошлом сезоне.

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Канада – Марокко

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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