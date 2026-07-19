Мадридский Реал определился с заменой Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» продолжает планировать будущее состава и уже занимается поиском вратаря, который в перспективе сможет заменить Тибо Куртуа.

Несмотря на то, что бельгиец по-прежнему остается бесспорным первым номером «сливочных», руководство клуба внимательно следит за несколькими кандидатами. Наибольшее впечатление производит вратарь «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген.

23-летний голкипер демонстрирует уверенную игру на чемпионате мира – 2026. Особенно отмечаются его реакция, надежность при выходах из ворот и способность спасать команду в решающие моменты. Именно эти качества, по мнению руководства «Реала», делают его одним из главных претендентов на роль преемника Куртуа.

Кроме того, в поле зрения мадридцев находится 20-летний француз Эвен Жауэн. Недавно вратарь перешёл в «Ньюкасл» из «Реймса», однако скауты «Реала» продолжают внимательно следить за его развитием.