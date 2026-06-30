Легендарный Касильяс определил преемника Куртуа в Реале

Легендарный вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс высоко оценил вратаря сборной Японии Зиона Судзуки после матча чемпионата мира против Бразилии (1:2).

«Я никогда не ошибался в отношении вратарей. Я узнаю талант, когда вижу его. И когда смотрю на Зиона Судзуки, то вижу вратаря, который обладает всем необходимым, чтобы стать одним из лучших в мире.

Это единственный молодой вратарь, о котором я думаю, что однажды он может стать достойным преемником Тибо Куртуа в «Реале». Именно настолько высоко я его оцениваю.

Больше всего меня поразили не только сейвы, а его решения, выбор позиции и уверенность под давлением. Против одного из сильнейших нападений в международном футболе он ни разу не выглядел растерянным. Это признак выдающегося вратаря», — сказал Касильяс.