Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»

Легендарный вратарь Икер Касильяс назвал лучшего голкипера в истории, отдав предпочтение Джанлуиджи Буффону.

Испанец объяснил свой выбор личным отношением к итальянцу:

«Лучший вратарь в истории футбола? У меня есть особая симпатия к Буффону… Я вырос, глядя на него. Для меня он всегда был тем, кого я хотел превзойти. Я постоянно соревновался с ним, чтобы быть лучше».