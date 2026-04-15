Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Испанец выделил Буффона
Легендарный вратарь Икер Касильяс назвал лучшего голкипера в истории, отдав предпочтение Джанлуиджи Буффону.
Испанец объяснил свой выбор личным отношением к итальянцу:
«Лучший вратарь в истории футбола? У меня есть особая симпатия к Буффону… Я вырос, глядя на него. Для меня он всегда был тем, кого я хотел превзойти. Я постоянно соревновался с ним, чтобы быть лучше».
Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, отметив бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
