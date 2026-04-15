  4. Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
15 апреля 2026, 23:34
Испанец выделил Буффона

Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный вратарь Икер Касильяс назвал лучшего голкипера в истории, отдав предпочтение Джанлуиджи Буффону.

Испанец объяснил свой выбор личным отношением к итальянцу:

«Лучший вратарь в истории футбола? У меня есть особая симпатия к Буффону… Я вырос, глядя на него. Для меня он всегда был тем, кого я хотел превзойти. Я постоянно соревновался с ним, чтобы быть лучше».

Ранее легендарный вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс выбрал лучшего вратаря в современном футболе, отметив бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Буффон, або Нойєр
Так! 
