«Мы должны гордиться». В сборной Австралии прокомментировали вылет с ЧМ

Нападающий сборной Австралии Авер Мабил прокомментировал поражение от национальной сборной Египта (1:1, 2:4 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Безусловно, мы должны гордиться тем, чего мы достигли как нация на этом турнире. Думаю, это был замечательный турнир для всех нас как для страны, а также отличная возможность продемонстрировать наших молодых талантов – я считаю, что этот турнир стал прекрасной платформой для молодых игроков, чтобы проявить себя. И они это сделали. Думаю, из этого можно извлечь много полезного».

Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, заняв второе место в группе с США, Парагваем и Турцией.