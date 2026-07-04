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  4. «Мы должны гордиться». В сборной Австралии прокомментировали вылет с ЧМ
Чемпионат мира
04 июля 2026, 20:47 | Обновлено 04 июля 2026, 20:48
227
0

«Мы должны гордиться». В сборной Австралии прокомментировали вылет с ЧМ

Авер Мабил отреагировал на поражение от Египта

04 июля 2026, 20:47 | Обновлено 04 июля 2026, 20:48
227
0
«Мы должны гордиться». В сборной Австралии прокомментировали вылет с ЧМ
ФИФА
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Нападающий сборной Австралии Авер Мабил прокомментировал поражение от национальной сборной Египта (1:1, 2:4 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Безусловно, мы должны гордиться тем, чего мы достигли как нация на этом турнире. Думаю, это был замечательный турнир для всех нас как для страны, а также отличная возможность продемонстрировать наших молодых талантов – я считаю, что этот турнир стал прекрасной платформой для молодых игроков, чтобы проявить себя. И они это сделали. Думаю, из этого можно извлечь много полезного».

Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, заняв второе место в группе с США, Парагваем и Турцией.

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Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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