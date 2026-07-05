Евгений СМИРНЫЙ: «Давайте сначала сосредоточимся на командных задачах»
Полузащитник прокомментировал свой переход в Кудровку
Украинский полузащитник Евгений Смирный прокомментировал свой переход в «Кудривку».
– Евгений, приветствуем в «Кудривке». Как настроен на сезон? Какое настроение?
– Настроение боевое, как всегда на сборах. Сначала нужно потерпеть, заложить фундамент, а потом через контрольные матчи готовиться к чемпионату.
– Есть ли в команде знакомые? Пересекался с кем-то раньше?
– Да, есть три-четыре парня, с которыми уже где-то пересекался. Думаю, в этом плане никаких проблем не будет. Со всеми быстро познакомился.
– Ты выбрал восьмой номер. Почему именно он?
– У меня год рождения с большим количеством восьмерок, поэтому и выбрал восьмой номер.
– Уже общался с Александром Протченко? Какие требования тренера лично к тебе?
– Да, общались, но пока это был лишь один разговор. До начала чемпионата ещё есть время. Думаю, тренер озвучит свои требования, и мы будем двигаться в этом направлении.
– Для «Кудровки» это второй сезон в УПЛ. Впереди серьёзные испытания. Какие личные цели ставишь перед собой?
– Давайте сначала сосредоточимся на командных задачах, а уже потом будем говорить о личных.
– Одним словом, Евгений Смирный на поле – это...
– Не знаю, как правильно сказать. Пусть это оценивают тренеры и болельщики.
– А если бы нужно было самому охарактеризовать себя одним словом?
– Наверное, агрессия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард может продолжить карьеру в Дженоа
Захарченко был мобилизован в ВСУ