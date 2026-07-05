Евгений СМИРНЫЙ: «Давайте сначала сосредоточимся на командных задачах»

Украинский полузащитник Евгений Смирный прокомментировал свой переход в «Кудривку».

– Евгений, приветствуем в «Кудривке». Как настроен на сезон? Какое настроение?

– Настроение боевое, как всегда на сборах. Сначала нужно потерпеть, заложить фундамент, а потом через контрольные матчи готовиться к чемпионату.

– Есть ли в команде знакомые? Пересекался с кем-то раньше?

– Да, есть три-четыре парня, с которыми уже где-то пересекался. Думаю, в этом плане никаких проблем не будет. Со всеми быстро познакомился.

– Ты выбрал восьмой номер. Почему именно он?

– У меня год рождения с большим количеством восьмерок, поэтому и выбрал восьмой номер.

– Уже общался с Александром Протченко? Какие требования тренера лично к тебе?

– Да, общались, но пока это был лишь один разговор. До начала чемпионата ещё есть время. Думаю, тренер озвучит свои требования, и мы будем двигаться в этом направлении.

– Для «Кудровки» это второй сезон в УПЛ. Впереди серьёзные испытания. Какие личные цели ставишь перед собой?

– Давайте сначала сосредоточимся на командных задачах, а уже потом будем говорить о личных.

– Одним словом, Евгений Смирный на поле – это...

– Не знаю, как правильно сказать. Пусть это оценивают тренеры и болельщики.

– А если бы нужно было самому охарактеризовать себя одним словом?

– Наверное, агрессия.