Парагвай следующий? Франция выиграла 7 из 8 матчей на стадии 1/8 финала ЧМ
Вспомним результаты всех поединков французской сборной на стадии 1/8 финала мировых первенств
Сборная Франции в девятый раз в своей истории сыграет на стадии 1/8 финала чемпионатов мира.
На мировом первенстве 2026 соперником французов на данной стадии турнира будет сборная Парагвая.
В 1998 году, когда французы выиграли домашний мундиаль, в 1/8 финала они одолели как раз парагвайцев со счетом 1:0.
В общей сложности сборная Франции победила в семи из восьми матчей на стадии 1/8 финала на чемпионатах мира.
Все матчи сборной Франции на чемпионатах мира на стадии 1/8 финала
- 2022: Польша – 3:1
- 2018: Аргентина – 4:3
- 2014: Нигерия – 2:0
- 2006: Испания – 3:1
- 1998: Парагвай – 1:0
- 1986: Италия – 2:0
- 1938: Бельгия – 3:1
- 1934: Австрия – 2:3
France have won each of their last seven last-16 matches at the FIFA World Cup:— Squawka (@Squawka) July 4, 2026
◉ 3-1 vs. Belgium (1938)
◉ 2-0 vs. Italy (1986)
◉ 1-0 vs. Paraguay (1998)
◉ 3-1 vs. Spain (2006)
◉ 2-0 vs. Nigeria (2014)
◉ 4-3 vs. Argentina (2018)
◉ 3-1 vs. Poland (2022)
In 1998,… pic.twitter.com/LYkvHUb22K
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде
Пьер Мунгенге присоединился к киевской команде на тренировочных сборах в Австрии