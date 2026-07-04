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  4. Парагвай следующий? Франция выиграла 7 из 8 матчей на стадии 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
04 июля 2026, 20:03 |
135
0

Парагвай следующий? Франция выиграла 7 из 8 матчей на стадии 1/8 финала ЧМ

Вспомним результаты всех поединков французской сборной на стадии 1/8 финала мировых первенств

04 июля 2026, 20:03 |
135
0
Парагвай следующий? Франция выиграла 7 из 8 матчей на стадии 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Сборная Франции в девятый раз в своей истории сыграет на стадии 1/8 финала чемпионатов мира.

На мировом первенстве 2026 соперником французов на данной стадии турнира будет сборная Парагвая.

В 1998 году, когда французы выиграли домашний мундиаль, в 1/8 финала они одолели как раз парагвайцев со счетом 1:0.

В общей сложности сборная Франции победила в семи из восьми матчей на стадии 1/8 финала на чемпионатах мира.

Все матчи сборной Франции на чемпионатах мира на стадии 1/8 финала

  • 2022: Польша – 3:1
  • 2018: Аргентина – 4:3
  • 2014: Нигерия – 2:0
  • 2006: Испания – 3:1
  • 1998: Парагвай – 1:0
  • 1986: Италия – 2:0
  • 1938: Бельгия – 3:1
  • 1934: Австрия – 2:3
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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