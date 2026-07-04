Букмекер оказался в центре скандала из-за образа Марадоны в рекламе

Букмекерская компания BetWarrior подверглась критике после выхода рекламы с созданным при помощи искусственного интеллекта образом легендарного Диего Марадоны. Ролик активно показывали в Аргентине во время матчей чемпионата мира 2026 года.

По данным местных СМИ, использование образа Марадоны было согласовано с частью его семьи, однако некоторые из его детей выступили против. Видео также вызвало негативную реакцию среди болельщиков и общественности. Аргентинские СМИ отмечают, что многие болельщики считают, что Марадона при жизни не стал бы рекламировать букмекерскую компанию.

В рекламе ИИ-версия Марадоны произносит мотивационную фразу, связанную с поддержкой сборной Аргентины. Многие критики назвали ролик неуважительным к наследию футболиста и усомнились в этичности использования технологий искусственного интеллекта для рекламы азартных игр.