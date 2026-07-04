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04 июля 2026, 19:57 | Обновлено 04 июля 2026, 19:59
64
0

Букмекер оказался в центре скандала из-за образа Марадоны в рекламе

Кампания вызвала дискуссию об этике использования искусственного интеллекта

04 июля 2026, 19:57 | Обновлено 04 июля 2026, 19:59
64
0
Букмекер оказался в центре скандала из-за образа Марадоны в рекламе
Getty Images/Global Images Ukraine.Диего Марадона
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Букмекерская компания BetWarrior подверглась критике после выхода рекламы с созданным при помощи искусственного интеллекта образом легендарного Диего Марадоны. Ролик активно показывали в Аргентине во время матчей чемпионата мира 2026 года.

По данным местных СМИ, использование образа Марадоны было согласовано с частью его семьи, однако некоторые из его детей выступили против. Видео также вызвало негативную реакцию среди болельщиков и общественности. Аргентинские СМИ отмечают, что многие болельщики считают, что Марадона при жизни не стал бы рекламировать букмекерскую компанию.

В рекламе ИИ-версия Марадоны произносит мотивационную фразу, связанную с поддержкой сборной Аргентины. Многие критики назвали ролик неуважительным к наследию футболиста и усомнились в этичности использования технологий искусственного интеллекта для рекламы азартных игр.

BetWarrior.Диего Марадона

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азарт букмекеры Диего Марадона искусственный интеллект
Александр Гринник Источник
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