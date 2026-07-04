Михайленко сказал, с кем Украина хочет сыграть в полуфинале Евро U-19

Сборная Украины U-19 перед последним матчем группового этапа Евро-2026 против Италии уже гарантировала себе выход в полуфинал, однако тренер Дмитрий Михайленко рассчитывает на победу над грозным соперником.

«Хочется набирать очки и остаться на первом месте. И вообще Италия такая команда, с которой нельзя играть, не выкладываясь на полную. Поэтому настраиваемся 100%».

«Какие-то изменения в составе будут точно. Нам нужно правильно распределить нагрузку и дать отдых игрокам, интенсивно работавшим за последние две игры. Поэтому будут некоторые точечные изменения».

Из второй группы в плей-офф выходят Испания и Германия. Кто из этих соперников более желателен для его команды – Михайленко пока не определился.

«После тренировки поедем и посмотрим эту игру, и уже потом будем понимать, кто лучше. Но мне кажется, что это две команды очень сильные, равноценные – выбирать тяжело», – сказал Михайленко.

Матч Украина – Италия пройдет 5 июля, начало в 18:00.