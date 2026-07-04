Йожеф САБО: «Мне не нравится такая недисциплинированность»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче между сборными Бразилии и Норвегии в рамках 1/8 финала ЧМ-2026.

«Хотя бразильцы не слишком дисциплинированы, мне это совершенно не нравится в их игре, но именно они должны выйти в 1/4 финала. Один Холанд в одиночку Норвегию дальше не потянет, потому что он форвард, зависимый от партнеров – ему нужны хорошие прострельные передачи и навесы. Сам он погоду не делает», – сказал Сабо.

Матч Бразилия – Норвегия состоится 5 июля и начнётся в 23:00 по киевскому времени.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.