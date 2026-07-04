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  4. Юрий ВИРТ – о фаворитах ЧМ: «Любо-дорого смотреть, как они играют»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 18:46 |
306
0

Юрий ВИРТ – о фаворитах ЧМ: «Любо-дорого смотреть, как они играют»

Юрий Вирт оценил шансы команд на чемпионате мира

04 июля 2026, 18:46 |
306
0
Юрий ВИРТ – о фаворитах ЧМ: «Любо-дорого смотреть, как они играют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Экс-вратарь сборной Украины и известный тренер Юрий Вирт назвал фаворитов чемпионата мира.

«Я бы выделил две команды – Францию ​​и Испанию. Особенно «красную фурию». Любо-дорого смотреть, как они играют. Вообще обе эти сборные очень уверенно преодолели 1/16 финала, демонстрируют хорошую и поставленную игру. Кто-то скажет, что соперники – Швеция и Австрия – были не из сильнейших, но я не соглашаюсь, потому что оба эти коллектива – крепкие европейские середняки, и одолеть их 3:0 не так-то просто.

Но не следует списывать со счетов Аргентину и Англию. А еще может создать сюрприз сборная Норвегии, но для начала скандинавам нужно в 1/8 одолеть Бразилию. Очень интересный матч должен быть, классная пара», - заявил Вирт.

1/8 финала стартует 4 июля, финал – 19-го.

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Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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