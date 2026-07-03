Испания победила в плей-офф чемпионатов мира впервые после финала 2010 года

Сборная Испании впервые за 16 лет (4 чемпионата мира) победила в матче плей-офф мирового первенства.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Австрии (3:0).

В последний раз до этого испанцы побеждали в плей-офф мундиалей еще в финале 2010 года (1:0 против Нидерландов).

После того успеха «Фурия роха» умудрилась не выйти из группы на ЧМ-2014, а также проиграть оба матча 1/8 финала на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Матчи сборной Испании в плей-офф чемпионатов мира, начиная с финала 2010 года