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Чемпионат мира
03 июля 2026, 09:57 | Обновлено 03 июля 2026, 10:37
357
0

Испания победила в плей-офф чемпионатов мира впервые после финала 2010 года

Произошло это только на четвертом мундиале после выигранного турнира

03 июля 2026, 09:57 | Обновлено 03 июля 2026, 10:37
357
0
Испания победила в плей-офф чемпионатов мира впервые после финала 2010 года
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании впервые за 16 лет (4 чемпионата мира) победила в матче плей-офф мирового первенства.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Австрии (3:0).

В последний раз до этого испанцы побеждали в плей-офф мундиалей еще в финале 2010 года (1:0 против Нидерландов).

После того успеха «Фурия роха» умудрилась не выйти из группы на ЧМ-2014, а также проиграть оба матча 1/8 финала на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Матчи сборной Испании в плей-офф чемпионатов мира, начиная с финала 2010 года

  • 2026: 1/16 финала, Австрия – 3:0
  • 2022: 1/8 финала, Марокко – 0:0 (0:3 – по пенальти)
  • 2018: 1/8 финала, россия – 1:1 (3:4 – по пенальти)
  • 2014: не вышли из группы
  • 2010: финал, Нидерланды – 1:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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