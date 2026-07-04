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Англия
04 июля 2026, 20:03 | Обновлено 04 июля 2026, 20:09
1018
0

Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков

Троссард переходит в Бешикташ

04 июля 2026, 20:03 | Обновлено 04 июля 2026, 20:09
1018
0
Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард
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По информации СМИ, Арсенал согласовал продажу атакующего полузащитника Леандро Троссарда в Бешикташ. Трансфер принесет лондонскому клубу 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать ряд игроков, чьи контракты завершаются через год.

31-летний Троссард, который сейчас выступает за сборную Бельгии на ЧМ-2026, в прошлом сезоне помог команде выиграть титул АПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Бешикташ трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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