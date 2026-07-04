Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков

По информации СМИ, Арсенал согласовал продажу атакующего полузащитника Леандро Троссарда в Бешикташ. Трансфер принесет лондонскому клубу 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать ряд игроков, чьи контракты завершаются через год.

31-летний Троссард, который сейчас выступает за сборную Бельгии на ЧМ-2026, в прошлом сезоне помог команде выиграть титул АПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.