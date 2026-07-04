Англия04 июля 2026, 20:03 | Обновлено 04 июля 2026, 20:09
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Помог стать чемпионом. Арсенал продает одного из основных игроков
Троссард переходит в Бешикташ
04 июля 2026, 20:03 | Обновлено 04 июля 2026, 20:09
1018
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По информации СМИ, Арсенал согласовал продажу атакующего полузащитника Леандро Троссарда в Бешикташ. Трансфер принесет лондонскому клубу 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов продать ряд игроков, чьи контракты завершаются через год.
31-летний Троссард, который сейчас выступает за сборную Бельгии на ЧМ-2026, в прошлом сезоне помог команде выиграть титул АПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.
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