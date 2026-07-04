Чемпионат мира04 июля 2026, 18:58 | Обновлено 04 июля 2026, 19:10
89
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Марокко
Игра 1/8 финала начнется 4 июля в 20:00 по Киеву
04 июля 2026, 18:58 | Обновлено 04 июля 2026, 19:10
89
0
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20:00
4 июля состоится матч сборных Канады и Марокко в 1/8 финала чемпионате мира 2026.
Команды проведут футбольную дуэль на арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Марокко
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Канада – МароккоСмотреть трансляцию
Прогноз Sport.ua
Канада4 июля 2026 -
20:00
Марокко
Обе забьют 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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