4 июля состоится матч сборных Канады и Марокко в 1/8 финала чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

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В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Марокко Смотреть трансляцию