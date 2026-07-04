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Чемпионат мира
04 июля 2026, 18:58 | Обновлено 04 июля 2026, 19:10
89
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Марокко

Игра 1/8 финала начнется 4 июля в 20:00 по Киеву

04 июля 2026, 18:58 | Обновлено 04 июля 2026, 19:10
89
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля состоится матч сборных Канады и Марокко в 1/8 финала чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победитель пары Канада – Марокко сыграет с победителем пары Парагвай – Франция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Канада – Марокко

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Канада – Марокко
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Прогноз Sport.ua
Канада
4 июля 2026 -
20:00
Марокко
Обе забьют 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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