Украина. Премьер лига04 июля 2026, 18:30 |
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ВИДЕО. Пьер Мунгенге провел первую тренировку с Динамо
Пьер Мунгенге уже находится в динамовском лагере
04 июля 2026, 18:30 |
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Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге присоединился к команде на сборах.
Уже в раннем возрасте Мунгенге считался одним из талантливейших нападающих своего поколения во Франции. В июне 2026 года форвард покинул систему «ПСЖ» после завершения контракта и подписал трехлетнее соглашение с «Динамо» (Киев).
Теперь же летний новичок киевлян провел свое первое занятие в столичном клубе. Вашему вниманию видеорепортаж с первой тренировки Мунгенге.
ВИДЕО. Пьер Мунгенге провел первую тренировку с Динамо
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