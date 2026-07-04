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  4. ВИДЕО. Пьер Мунгенге провел первую тренировку с Динамо
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 18:30 |
585
0

ВИДЕО. Пьер Мунгенге провел первую тренировку с Динамо

Пьер Мунгенге уже находится в динамовском лагере

04 июля 2026, 18:30 |
585
0
ВИДЕО. Пьер Мунгенге провел первую тренировку с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге присоединился к команде на сборах.

Уже в раннем возрасте Мунгенге считался одним из талантливейших нападающих своего поколения во Франции. В июне 2026 года форвард покинул систему «ПСЖ» после завершения контракта и подписал трехлетнее соглашение с «Динамо» (Киев).

Теперь же летний новичок киевлян провел свое первое занятие в столичном клубе. Вашему вниманию видеорепортаж с первой тренировки Мунгенге.

ВИДЕО. Пьер Мунгенге провел первую тренировку с Динамо

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Пьер Мунгенге Динамо Киев ПСЖ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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