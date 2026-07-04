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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 18:17 | Обновлено 04 июля 2026, 18:18
1926
0

Вратарь сборной Украины поставил ультиматум клубу. Хочет уйти

Георгий Ермаков стремится играть в «Харькове»

04 июля 2026, 18:17 | Обновлено 04 июля 2026, 18:18
1926
0
Вратарь сборной Украины поставил ультиматум клубу. Хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Георгий Ермаков форсирует свой переход в «Харьков». Украинский вратарь ультимативно давит на свой нынешний клуб «Маккаби» (Хайфа), угрожая больше не играть и даже не тренироваться в его составе.

Тем самым голкипер требует трансфера в «Харьков». Между собой клубы до сих пор в активных переговорах и приближаются к консенсусу по сумме трансфера.

Украинцам удается сбить ценник на Ермакова. Еще недавно «Маккаби» просило за него 5 млн евро.

Ермакову 24 года, он поиграл в «Шахтере» и «Александрии». Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро. В мае кипер был вызван в сборную Украины.

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Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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