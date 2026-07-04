Вратарь сборной Украины поставил ультиматум клубу. Хочет уйти

Георгий Ермаков форсирует свой переход в «Харьков». Украинский вратарь ультимативно давит на свой нынешний клуб «Маккаби» (Хайфа), угрожая больше не играть и даже не тренироваться в его составе.

Тем самым голкипер требует трансфера в «Харьков». Между собой клубы до сих пор в активных переговорах и приближаются к консенсусу по сумме трансфера.

Украинцам удается сбить ценник на Ермакова. Еще недавно «Маккаби» просило за него 5 млн евро.

Ермакову 24 года, он поиграл в «Шахтере» и «Александрии». Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро. В мае кипер был вызван в сборную Украины.