Лионель Месси округлил свой рекорд

Матч с Кабо-Верде (3:2) оказался 30-м для 39-летнего капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в финальных турнирах чемпионатов мира. Он стал первым футболистом, достигшим этого рубежа. Ближайшего преследователя португальца Криштиану Роналду Лионель опережает на сегодняшний день на 4 игры. По 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2010, 4 – на ЧМ-2018 и ЧМ-2026, 3 – на ЧМ-2006. В общей сложности он провел на поле 2633 минут – на 416 минут больше, чем занимающий второе место по этому показателю итальянец Паоло Мальдини.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ