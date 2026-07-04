Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель Месси округлил свой рекорд
Чемпионат мира
04 июля 2026, 16:55 | Обновлено 04 июля 2026, 16:56
497
0

Лионель Месси округлил свой рекорд

Капитан аргентинцев провел 30-й матч на чемпионатах мира

04 июля 2026, 16:55 | Обновлено 04 июля 2026, 16:56
497
0
Лионель Месси округлил свой рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Матч с Кабо-Верде (3:2) оказался 30-м для 39-летнего капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в финальных турнирах чемпионатов мира. Он стал первым футболистом, достигшим этого рубежа. Ближайшего преследователя португальца Криштиану Роналду Лионель опережает на сегодняшний день на 4 игры. По 7 встреч Месси отыграл на ЧМ-2014 и ЧМ-2022, 5 – на ЧМ-2010, 4 – на ЧМ-2018 и ЧМ-2026, 3 – на ЧМ-2006. В общей сложности он провел на поле 2633 минут – на 416 минут больше, чем занимающий второе место по этому показателю итальянец Паоло Мальдини.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
В матче Австралия – Египет пятому бить не пришлось
Мохамед САЛАХ: «Играю через боль, но Египет творит историю на ЧМ»
На всех парах к титулу. Эксперт дал прогноз на матч Парагвай – Франция
цифры и факты Мнение эксперта Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 04 июля 2026, 14:55 29
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Костюк выбила 26-ю ракетку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Марта в трех сетах справилась с Эммой Наварро в матче 3-го раунда мейджора в Британии

Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бокс | 03 июля 2026, 19:44 2
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала

Каннингем хочет увидеть бой украинца с Бенавидесом

АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»
Футбол | 04.07.2026, 16:31
АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»
АНТОНЕНКО: «Результат не стоит на первом плане. Надо готовиться к сезону»
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Футбол | 03.07.2026, 23:43
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Бокс | 04.07.2026, 09:17
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 7
Бокс
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
03.07.2026, 08:15 11
Футбол
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 40
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем