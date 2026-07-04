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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 16:57 |
872
0

Легионер Шахтера, который не нужен Турану, перешел в другой клуб

Лука Лацабидзе будет играть за «Торпедо» из Кутаиси

04 июля 2026, 16:57 |
872
0
Легионер Шахтера, который не нужен Турану, перешел в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Лацабидзе
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22-летний грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе перешёл на правах аренды в «Торпедо» Кутаиси.

Как сообщает известный журналист Руди Галетти, легионер «горняков» подписал с клубом контракт, предусматривающий годовую аренду. В прошлом сезоне главный тренер «Шахтера» Арда Туран также не рассчитывал на молодого футболиста. Он играл на правах аренды за тбилисское «Динамо» и датский «Вайле».

Донецкие «горняки» выкупили контракт Луки у «Динамо» Тбилиси зимой 2024 года за 700 тысяч евро. С тех пор легионер не провел ни одного матча за первую команду «Шахтера». Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

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Лука Лацабидзе Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Торпедо Кутаиси чемпионат Грузии по футболу аренда игрока
Андрей Плыгун Источник: Руди Галетти
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