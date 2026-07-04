Легионер Шахтера, который не нужен Турану, перешел в другой клуб
Лука Лацабидзе будет играть за «Торпедо» из Кутаиси
22-летний грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе перешёл на правах аренды в «Торпедо» Кутаиси.
Как сообщает известный журналист Руди Галетти, легионер «горняков» подписал с клубом контракт, предусматривающий годовую аренду. В прошлом сезоне главный тренер «Шахтера» Арда Туран также не рассчитывал на молодого футболиста. Он играл на правах аренды за тбилисское «Динамо» и датский «Вайле».
Донецкие «горняки» выкупили контракт Луки у «Динамо» Тбилиси зимой 2024 года за 700 тысяч евро. С тех пор легионер не провел ни одного матча за первую команду «Шахтера». Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
🚨✍️ Luka Latsabidze has just signed his contract with Torpedo Kutaisi.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 4, 2026
The 22-year-old joins on a one-year loan from Shakhtar Donetsk.
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