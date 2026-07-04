Колос в спарринге разгромил новичка Первой лиги

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 4 июля, «Колос» провел спарринг со своей второй командой, которая следующий сезон проведет во втором по силе дивизионе украинского футбола.

По взаимной договоренности команды сыграли в формате 4 тайма по 25 минут. В первой половине игры «Колос» забил два мяча. Дублем отличился Антон Салабай.

После перерыва в ворота младшей по классу команды влетели еще два мяча. Авторами голов стали Аринальдо Ррапай и Александр Демченко.

Следующий контрольный матч подопечные Руслана Костышина проведут 10 июля. Соперником станет «Верес».

Товарищеский матч. Ковалевка. 4 июля

«Колос» (Ковалевка) – «Колос-2» (Ковалевка) – 4:0

Голы: Салабай (2), Ррапай, Демченко

«Колос» (первый тайм): Пахолюк – Рухадзе, Гончаренко, ИНП, Понедельник, Денисенко, Теллес, Ндукве, Салабай, Станковски, Кане

«Колос» (второй тайм): Моргун – ИНП, Цуриков, Хрипчук, ИНП, Челядин, Демченко, Гусол, Ррапай, Климчук (Тахири), Касалла