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Колос Ковалевка
04.07.2026 13:00 – FT 4 : 0
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 16:43 | Обновлено 04 июля 2026, 17:39
312
0

Колос в спарринге разгромил новичка Первой лиги

Поединок «Колос» – «Колос-2» завершился со счетом 4:0

04 июля 2026, 16:43 | Обновлено 04 июля 2026, 17:39
312
0
Колос в спарринге разгромил новичка Первой лиги
ФК Колос
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 4 июля, «Колос» провел спарринг со своей второй командой, которая следующий сезон проведет во втором по силе дивизионе украинского футбола.

По взаимной договоренности команды сыграли в формате 4 тайма по 25 минут. В первой половине игры «Колос» забил два мяча. Дублем отличился Антон Салабай.

После перерыва в ворота младшей по классу команды влетели еще два мяча. Авторами голов стали Аринальдо Ррапай и Александр Демченко.

Следующий контрольный матч подопечные Руслана Костышина проведут 10 июля. Соперником станет «Верес».

Товарищеский матч. Ковалевка. 4 июля

«Колос» (Ковалевка) – «Колос-2» (Ковалевка) – 4:0

Голы: Салабай (2), Ррапай, Демченко

«Колос» (первый тайм): Пахолюк – Рухадзе, Гончаренко, ИНП, Понедельник, Денисенко, Теллес, Ндукве, Салабай, Станковски, Кане

«Колос» (второй тайм): Моргун – ИНП, Цуриков, Хрипчук, ИНП, Челядин, Демченко, Гусол, Ррапай, Климчук (Тахири), Касалла

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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