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  4. Костюк / Русе – Сутджиади / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2026, 15:34 | Обновлено 04 июля 2026, 15:49
363
0

Костюк / Русе – Сутджиади / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона

04 июля 2026, 15:34 | Обновлено 04 июля 2026, 15:49
363
0
Костюк / Русе – Сутджиади / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе
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4 июля украинская теннисистка Марта Костюк выступит в 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне-2026.

В матче второго круга украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против дуэта Алдила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия).

Встреча теннисисток состоится третьим запуском на корте №16. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительницы поединка в 1/8 финала поборются либо с кем-то из победительниц пары Камила Осорио / Солана Сиерра – Серена Уильямс / Винус Уильямс, либо с тандемом Хеллен Пэрес / Дэми Схурс.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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