Костюк / Русе – Сутджиади / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона
4 июля украинская теннисистка Марта Костюк выступит в 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне-2026.
В матче второго круга украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против дуэта Алдила Сутджиади (Индонезия) / Джанис Тджен (Индонезия).
Встреча теннисисток состоится третьим запуском на корте №16. Поединок начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительницы поединка в 1/8 финала поборются либо с кем-то из победительниц пары Камила Осорио / Солана Сиерра – Серена Уильямс / Винус Уильямс, либо с тандемом Хеллен Пэрес / Дэми Схурс.
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