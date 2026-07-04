Скандал на ЧМ-2026! Мексиканский картель угрожал сборной Эквадора

Накануне матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Мексикой (2:0) игроки сборной Эквадора получали угрозы от неназванного мексиканского наркокартеля.

Как сообщил аргентинский журналист Эдуардо Фейнман, сначала он воспринял эту информацию как слухи, однако впоследствии она нашла подтверждение.

«Тема чемпионата мира довольно сложная, ведь, похоже, уже подтвердилось, что со стороны мексиканского картеля поступали угрозы в адрес эквадорских игроков. Они связались с пятью футболистами, предоставив конкретные данные об их родственниках в Эквадоре и Мексике. Поразительно. Им угрожали, чтобы они проиграли в тот день на стадионе «Ацтека» против Мексики. Вот что такое наркокартели – это поражает. И кажется, что они любой ценой хотят, чтобы Мексика стала чемпионом мира в 2026 году», – сказал он.

Пока что ФИФА и Федерация футбола Эквадора (FEF) не комментируют эту информацию.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет против Англии. Матч состоится в Мехико на стадионе «Ацтека» 6 июля. Начало встречи – в 03:00.