Титулованный турецкий клуб анонсировал матч с Шахтером

Турецкий «Бурсаспор» официально сообщил о запланированном товарищеском матче с донецким «Шахтером».

На официальных ресурсах клуба появилось объявление о матче с «горняками», который должен состояться 26 июля и начнется в 20:00 по киевскому времени. Местом проведения станет домашняя арена «зеленых крокодилов» – 43-тысячный стадион им. Ататюрка в Бурсе. «Бурсаспор» пообещал начать продажу билетов на игру в ближайшие дни.

«Бурсаспор» – единственный клуб за пределами Стамбула, которому удавалось выиграть чемпионат Турции. В последнее время он переживает кризис и в новом сезоне будет выступать только во втором по силе дивизионе.