Титулованный турецкий клуб анонсировал матч с Шахтером
«Бурсаспор» продает билеты на товарищеский матч
Турецкий «Бурсаспор» официально сообщил о запланированном товарищеском матче с донецким «Шахтером».
На официальных ресурсах клуба появилось объявление о матче с «горняками», который должен состояться 26 июля и начнется в 20:00 по киевскому времени. Местом проведения станет домашняя арена «зеленых крокодилов» – 43-тысячный стадион им. Ататюрка в Бурсе. «Бурсаспор» пообещал начать продажу билетов на игру в ближайшие дни.
«Бурсаспор» – единственный клуб за пределами Стамбула, которому удавалось выиграть чемпионат Турции. В последнее время он переживает кризис и в новом сезоне будет выступать только во втором по силе дивизионе.
Hazırlık Maçında Rakibimiz Shakhtar Donetsk!— Bursaspor (@BursasporSk) July 4, 2026
Takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk’i Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk ediyor. 26 Temmuz saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın bilet detayları… pic.twitter.com/A2MBzRTLb3
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