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Турция
04 июля 2026, 15:51 |
250
0

Титулованный турецкий клуб анонсировал матч с Шахтером

«Бурсаспор» продает билеты на товарищеский матч

04 июля 2026, 15:51 |
250
0
Титулованный турецкий клуб анонсировал матч с Шахтером
ФК Бурсаспор
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Турецкий «Бурсаспор» официально сообщил о запланированном товарищеском матче с донецким «Шахтером».

На официальных ресурсах клуба появилось объявление о матче с «горняками», который должен состояться 26 июля и начнется в 20:00 по киевскому времени. Местом проведения станет домашняя арена «зеленых крокодилов» – 43-тысячный стадион им. Ататюрка в Бурсе. «Бурсаспор» пообещал начать продажу билетов на игру в ближайшие дни.

«Бурсаспор» – единственный клуб за пределами Стамбула, которому удавалось выиграть чемпионат Турции. В последнее время он переживает кризис и в новом сезоне будет выступать только во втором по силе дивизионе.

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Бурсаспор Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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