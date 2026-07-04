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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «Жду сюрпризов от Норвегии и США»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 15:17 | Обновлено 04 июля 2026, 15:21
146
0

Владимир ЧЕСНАКОВ: «Жду сюрпризов от Норвегии и США»

На предыдущем ЧМ в решающей битве сошлись аргентинцы и французы

04 июля 2026, 15:17 | Обновлено 04 июля 2026, 15:21
146
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Жду сюрпризов от Норвегии и США»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший многолетний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков, длительное время являвшийся и лидером молодежной сборной Украины, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в борьбе за место на пьедестале почета ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

«Я давний поклонник сборной Аргентины и ее главной «звезды» Лионеля Месси, и потому надеюсь, что одним из финалистов будут именно они.

Кстати, я не против, чтобы в решающем матче снова сошлись аргентинцы и французы, как это было четыре года назад на ЧМ в Катаре. Тогда судьба «золота» решилась только в серии послематчевых пенальти.

В стартующих сегодня поединках 1/8 финала следует ожидать упорной борьбы, ведь остались только самые достойные.

Кто может стать открытием ЧМ? Норвежцы, если 5 июля возобладают над бразильцами. Другой претендент – американцы, у которых очень хорошо поставлена ​​командная игра».

Ранее Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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