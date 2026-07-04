Владимир ЧЕСНАКОВ: «Жду сюрпризов от Норвегии и США»
На предыдущем ЧМ в решающей битве сошлись аргентинцы и французы
Бывший многолетний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков, длительное время являвшийся и лидером молодежной сборной Украины, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в борьбе за место на пьедестале почета ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.
«Я давний поклонник сборной Аргентины и ее главной «звезды» Лионеля Месси, и потому надеюсь, что одним из финалистов будут именно они.
Кстати, я не против, чтобы в решающем матче снова сошлись аргентинцы и французы, как это было четыре года назад на ЧМ в Катаре. Тогда судьба «золота» решилась только в серии послематчевых пенальти.
В стартующих сегодня поединках 1/8 финала следует ожидать упорной борьбы, ведь остались только самые достойные.
Кто может стать открытием ЧМ? Норвежцы, если 5 июля возобладают над бразильцами. Другой претендент – американцы, у которых очень хорошо поставлена командная игра».
Ранее Йожеф Сабо назвал всех победителей матчей 1/8 финала чемпионата мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Директор «Шахтера» расхвалил Луку Модрича
Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку