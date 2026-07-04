ПАЛМЕР: «Я бы сыграл иначе, чем те игроки, которых Тухель взял в сборную»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о выступлениях сборной Англии на ЧМ-2026.

Полузащитник не попал в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира. По его мнению, это было несправедливо.

– Следишь за чемпионатом мира?

– Смотрю, когда есть возможность. Наслаждаюсь отпуском, занимаюсь разными делами, но когда просто отдыхаю, а по телевизору идет матч, то обязательно его включаю.

– Хотел бы сейчас быть там в составе сборной Англии?

– Конечно, хотел бы. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Но это решение уже принято, и я ничего не могу изменить. Какими бы ни были причины, сейчас просто стараюсь насладиться летним отпуском – первым полноценным отпуском за всю мою карьеру.

– Многие люди, в том числе и я, говорят, что сборной Англии не помешал бы такой футболист, как ты. Приятно это слышать?

– Да, конечно, приятно. Но меня там нет. Я знаю, что мог бы дать команде – предложить что-то другое по сравнению с теми футболистами, которых выбрал тренер. Но, как я уже говорил, я не могу изменить это решение. Поэтому желаю всем только успехов.

– Многие считают тебя шутником, но очевидно, что к футболу ты относишься очень серьезно. То, что ты пропустил чемпионат мира, сделало тебя еще более мотивированным?

– Безусловно. Это как в любой другой ситуации: если тебе фактически говорят, что ты недостаточно хорош, то естественно возникает желание доказать обратное. Так что да, думаю, это меня еще больше мотивирует.