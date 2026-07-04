ПАЛМЕР: «Я бы сыграл иначе, чем те игроки, которых Тухель взял в сборную»
Коул считает решение тренера несправедливым
Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о выступлениях сборной Англии на ЧМ-2026.
Полузащитник не попал в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира. По его мнению, это было несправедливо.
– Следишь за чемпионатом мира?
– Смотрю, когда есть возможность. Наслаждаюсь отпуском, занимаюсь разными делами, но когда просто отдыхаю, а по телевизору идет матч, то обязательно его включаю.
– Хотел бы сейчас быть там в составе сборной Англии?
– Конечно, хотел бы. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Но это решение уже принято, и я ничего не могу изменить. Какими бы ни были причины, сейчас просто стараюсь насладиться летним отпуском – первым полноценным отпуском за всю мою карьеру.
– Многие люди, в том числе и я, говорят, что сборной Англии не помешал бы такой футболист, как ты. Приятно это слышать?
– Да, конечно, приятно. Но меня там нет. Я знаю, что мог бы дать команде – предложить что-то другое по сравнению с теми футболистами, которых выбрал тренер. Но, как я уже говорил, я не могу изменить это решение. Поэтому желаю всем только успехов.
– Многие считают тебя шутником, но очевидно, что к футболу ты относишься очень серьезно. То, что ты пропустил чемпионат мира, сделало тебя еще более мотивированным?
– Безусловно. Это как в любой другой ситуации: если тебе фактически говорят, что ты недостаточно хорош, то естественно возникает желание доказать обратное. Так что да, думаю, это меня еще больше мотивирует.
Значительную часть прошлого сезона Палмер пропустил из-за травм. Он принял участие в 34 матчах «Челси», в которых забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Ранее Тухель объяснил своё решение не вызывать Коула на ЧМ-2026 тем, что игрок не был таким решительным, как в предыдущих сезонах, и не играл решающей роли в матчах.
Следующий матч сборная Англии сыграет против Мексики в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Поединок состоится 6 июля и начнётся в 03:00 по киевскому времени.
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