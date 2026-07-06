Героем станет не Ямаль. Кравченко – о поединке ЧМ Португалия – Испания

Сегодня, 6 июля, в 22:00 по киевскому времени в Далласе начнется поединок 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания. Матч одних из главных претендентов на выход в финал Мундиаля. Матч, в котором сложно назвать фаворита. Матч, от которого ожидаешь яркого футбола.

Так ли это, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– Сразу отмечу, что в этом поединке, несмотря на атакующий стиль игры обеих сборных, мы вряд ли увидим много голов, поскольку цена ошибки очень велика, – сказал Кравченко. – По составу и Испания, и Португалия выглядят очень внушительно. Но на данный момент испанцы по игре смотрятся немного предпочтительнее.

Поэтому, думаю, что в большинстве своем доминировать в этом поединке будут подопечные Луиса де ла Фуэнте. Хотя я жду интенсивного футбола от обоих соперников. Португальцы же могут выстрелить за счет индивидуальных действий своих футболистов.

Что касается прогноза, то, как я уже сказал, я не рассчитываю на много голов. Более того, прогнозирую минимальную победу сборной Испании – 1:0. Единственный этот мяч, тоже как прогноз (улыбается), будет на счету Микеля Оярсабаля, которого многие критикуют, но это нападающий, который выдерживает структуру, выполняет все требования тренера, много двигается, прессингует и уже забил на этом турнире четыре мяча.