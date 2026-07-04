Холанд удивил откровенным признанием о сборной Бразилии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежец признался, что следит за бразильской командой с детства, поэтому для него это будет особенный матч.

«Бразилия – это команда, за которой я следил ещё с юных лет. Сколько я себя помню, у них всегда было очень много фантастических игроков, поэтому играть против Бразилии будет особенным и невероятным. Это такая красивая и удивительная страна. Это будет невероятно! Когда ты Бразилия, у тебя могут быть лучшие игроки в мире, потому что именно такой и является Бразилия. Я люблю Бразилию», – сказал Эрлинг.