Холанд удивил откровенным признанием о сборной Бразилии
Норвежская суперзвезда обожает бразильский футбол
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.
Норвежец признался, что следит за бразильской командой с детства, поэтому для него это будет особенный матч.
«Бразилия – это команда, за которой я следил ещё с юных лет. Сколько я себя помню, у них всегда было очень много фантастических игроков, поэтому играть против Бразилии будет особенным и невероятным. Это такая красивая и удивительная страна. Это будет невероятно! Когда ты Бразилия, у тебя могут быть лучшие игроки в мире, потому что именно такой и является Бразилия. Я люблю Бразилию», – сказал Эрлинг.
Матч Бразилия – Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля. Начало игры – в 23:00.
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