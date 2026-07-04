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Чемпионат мира
04 июля 2026, 14:46 | Обновлено 04 июля 2026, 15:02
1238
0

Холанд удивил откровенным признанием о сборной Бразилии

Норвежская суперзвезда обожает бразильский футбол

04 июля 2026, 14:46 | Обновлено 04 июля 2026, 15:02
1238
0
Холанд удивил откровенным признанием о сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежец признался, что следит за бразильской командой с детства, поэтому для него это будет особенный матч.

«Бразилия – это команда, за которой я следил ещё с юных лет. Сколько я себя помню, у них всегда было очень много фантастических игроков, поэтому играть против Бразилии будет особенным и невероятным. Это такая красивая и удивительная страна. Это будет невероятно! Когда ты Бразилия, у тебя могут быть лучшие игроки в мире, потому что именно такой и является Бразилия. Я люблю Бразилию», – сказал Эрлинг.

Матч Бразилия – Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля. Начало игры – в 23:00.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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