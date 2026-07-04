ФОТО. Самая горячая фанатка Бразилии покорила сеть новыми снимками
Габриэла Моура поддерживает сборную Бразилии на ЧМ–2026
Известная бразильская инфлюенсерка Габриэла Моура снова привлекла внимание болельщиков во время чемпионата мира–2026.
22-летняя модель, которую в британской прессе называют одной из самых эффектных фанаток сборной Бразилии, опубликовала новую серию фото в Instagram. На снимках Габриэла позирует в бикини, джинсовых шортах и ковбойской шляпе.
Моура сейчас поддерживает сборную Бразилии на ЧМ–2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. В то же время она активно развивает свои соцсети и регулярно делится новыми фото со своими подписчиками.
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На страницу Габриэлы в Instagram подписаны уже более 3,1 миллиона человек. Ее новая публикация быстро собрала много реакций в комментариях.
«Идеальная», «Невероятная», «Божественная», «Мотивация для зала», – пишут фанаты под фото бразильянки.
Ранее Габриэла уже публиковала снимки в футболке сборной Бразилии и показывала, как поддерживает команду на чемпионате мира.
Сборная Бразилии продолжает борьбу на ЧМ–2026 и остается одним из главных претендентов на победу в турнире.
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