ФОТО. Самая горячая фанатка Бразилии покорила сеть новыми снимками

Известная бразильская инфлюенсерка Габриэла Моура снова привлекла внимание болельщиков во время чемпионата мира–2026.

22-летняя модель, которую в британской прессе называют одной из самых эффектных фанаток сборной Бразилии, опубликовала новую серию фото в Instagram. На снимках Габриэла позирует в бикини, джинсовых шортах и ковбойской шляпе.

Моура сейчас поддерживает сборную Бразилии на ЧМ–2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. В то же время она активно развивает свои соцсети и регулярно делится новыми фото со своими подписчиками.

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На страницу Габриэлы в Instagram подписаны уже более 3,1 миллиона человек. Ее новая публикация быстро собрала много реакций в комментариях.

«Идеальная», «Невероятная», «Божественная», «Мотивация для зала», – пишут фанаты под фото бразильянки.

Ранее Габриэла уже публиковала снимки в футболке сборной Бразилии и показывала, как поддерживает команду на чемпионате мира.

Сборная Бразилии продолжает борьбу на ЧМ–2026 и остается одним из главных претендентов на победу в турнире.