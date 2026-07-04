Л. Киченок / Кравчик – Синьюй / Ифань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне-2026.

В матче второго круга украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) сыграют против тандема Цзян Синьюй (Китай) / Сюй Ифань (Китай).

Встреча теннисисток состоится вторым запуском на корте №7. Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Счет очных противостояний тандемов – 1:0 в пользу Киченок / Кравчик.

Победительницы поединка в 1/8 финала поборются либо с Юдис Чонг и Анастасией Тихоновой, либо с Лаурой Зигемунд и Верой Звонаревой.

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