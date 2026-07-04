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  4. Реал может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро
Испания
04 июля 2026, 13:27 |
1321
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Реал может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро

Француз Майкл Олисе может покинуть немецкую «Баварию» после завершения чемпионата мира

04 июля 2026, 13:27 |
1321
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Реал может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе рассматривает возможность присоединиться к мадридскому «Реалу» во время летнего трансферного окна.

По информации авторитетного издания Bild, 24-летний футболист считает, что достиг максимума в составе мюнхенской команды и ищет новые варианты для продолжения карьеры.

Олисе не уверен, что сможет побеждать с «Баварией» в Лиге чемпионов и готов присоединиться к королевскому клубу, чтобы регулярно бороться за самый престижный клубный трофей Европы.

«Сливочные» не вступали в официальные переговоры с представителем Бундеслиги, но готовы оформить трансфер француза, который оценивается в 150 миллионов евро.

В прошлом сезоне Олисе провел 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. Контракт вингера с мюнхенским клубом истекает в июне 2029 года.

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Реал Мадрид Бавария Майкл Олисе трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Bild
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Його там Мбаппе покусав у роздягальні чи шо?
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