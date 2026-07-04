Реал может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро

Вингер немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе рассматривает возможность присоединиться к мадридскому «Реалу» во время летнего трансферного окна.

По информации авторитетного издания Bild, 24-летний футболист считает, что достиг максимума в составе мюнхенской команды и ищет новые варианты для продолжения карьеры.

Олисе не уверен, что сможет побеждать с «Баварией» в Лиге чемпионов и готов присоединиться к королевскому клубу, чтобы регулярно бороться за самый престижный клубный трофей Европы.

«Сливочные» не вступали в официальные переговоры с представителем Бундеслиги, но готовы оформить трансфер француза, который оценивается в 150 миллионов евро.

В прошлом сезоне Олисе провел 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. Контракт вингера с мюнхенским клубом истекает в июне 2029 года.