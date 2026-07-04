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  4. Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 переименовали в Харьков
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 14:09 | Обновлено 04 июля 2026, 14:29
585
0

Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 переименовали в Харьков

Решение назревало уже давно

04 июля 2026, 14:09 | Обновлено 04 июля 2026, 14:29
585
0
Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 переименовали в Харьков
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович прокомментировал решение клуба о ребрендинге.

В межсезонье «Металлист 1925» сменил название на «Харьков». Также были изменены клубные цвета команды.

«Этот ребрендинг давно планировался президентом клуба и руководством. Уже не хочется, чтобы нас сравнивали с другим «Металлистом». И я считаю, что на нас лежала большая ответственность в связи с этим названием. Такой город – это большая ответственность перед ним. На мой взгляд, это очень позитивный шаг. Это следующий этап развития клуба, которого наш президент Богдан Владимирович [Бойко] очень, очень хотел», – пояснил Бартулович.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» занял пятое место в турнирной таблице УПЛ. Также команда Бартуловича дошла до полуфинала Кубка Украины.

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Младен Бартулович Харьков Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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