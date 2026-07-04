Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 переименовали в Харьков

Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович прокомментировал решение клуба о ребрендинге.

В межсезонье «Металлист 1925» сменил название на «Харьков». Также были изменены клубные цвета команды.

«Этот ребрендинг давно планировался президентом клуба и руководством. Уже не хочется, чтобы нас сравнивали с другим «Металлистом». И я считаю, что на нас лежала большая ответственность в связи с этим названием. Такой город – это большая ответственность перед ним. На мой взгляд, это очень позитивный шаг. Это следующий этап развития клуба, которого наш президент Богдан Владимирович [Бойко] очень, очень хотел», – пояснил Бартулович.