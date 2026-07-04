Оболонь договорилась о полноценном трансфере воспитанника Динамо
Артем Шулянский покинет «Александрию», в составе которой выступал с июля 2022 года
Воспитанник киевского «Динамо» Артем Шулянский продолжит карьеру в составе «Оболони», к которой присоединится на условиях полноценного трансфера. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Вингер покинет «Александрию», цвета которой защищал с июля 2022 года, после вылета команды с элитного дивизиона. Стороны провели успешные переговоры и находятся на финальной стадии согласования всех деталей.
Шулянский играл в составе «Динамо» U-17, U-19 и U–21, однако так и не дебютировал за первую команду. К «горожанам» украинец присоединился на правах свободного агента.
В прошлом сезоне вингер провел 16 матчей, пропустив несколько месяцев из-за травмы. Контракт футболиста истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.
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