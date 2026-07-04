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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 14:01 |
618
0

Оболонь договорилась о полноценном трансфере воспитанника Динамо

Артем Шулянский покинет «Александрию», в составе которой выступал с июля 2022 года

04 июля 2026, 14:01 |
618
0
Оболонь договорилась о полноценном трансфере воспитанника Динамо
ФК Александрия. Артем Шулянский
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Воспитанник киевского «Динамо» Артем Шулянский продолжит карьеру в составе «Оболони», к которой присоединится на условиях полноценного трансфера. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Вингер покинет «Александрию», цвета которой защищал с июля 2022 года, после вылета команды с элитного дивизиона. Стороны провели успешные переговоры и находятся на финальной стадии согласования всех деталей.

Шулянский играл в составе «Динамо» U-17, U-19 и U–21, однако так и не дебютировал за первую команду. К «горожанам» украинец присоединился на правах свободного агента.

В прошлом сезоне вингер провел 16 матчей, пропустив несколько месяцев из-за травмы. Контракт футболиста истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.

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Оболонь Киев Динамо Киев Александрия Артем Шулянский Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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