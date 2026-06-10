Воспитанник Динамо может покинуть клуб после вылета из Премьер-лиги

Вингер «Александрии» Артем Шулянский, являющийся воспитанником киевского «Динамо», не определился со своим будущим после вылета «горожан» из элитного дивизиона.

Подопечные Владимира Шарана уступили киевскому «Левому Берегу» по сумме двух матчей (1:1, 0:1) и будут вынуждены провести следующий сезон в Первой лиге.

– Конечно, это очень досадно, когда твоя команда вылетает из Премьер-лиги. Это больно и для меня и для всех нас. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Соперник использовал свой шанс и этого оказалось достаточно для победы.

– Что ждет «Александрию» после вылета из Премьер-лиги? Тренер что-то сказал в раздевалке?

– Увидим. Тренер нам ничего не сказал.

– Ты остаешься в команде?

– Точно сказать не могу. Пока не знаю.

– Когда определится твое будущее?

– Когда состоится разговор с президентом, – признался Шулянский.

В сезоне 2025/26 вингер провел 16 матчей, однако результативными действиями не отмечался. Контракт 25-летнего игрока истекает в мае 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.