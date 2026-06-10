Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо может покинуть клуб после вылета из Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 19:47 | Обновлено 10 июня 2026, 20:07
540
0

Воспитанник Динамо может покинуть клуб после вылета из Премьер-лиги

Вингер «Александрии» Артем Шулянский не определился, в каком клубе продолжит карьеру

10 июня 2026, 19:47 | Обновлено 10 июня 2026, 20:07
540
0
Воспитанник Динамо может покинуть клуб после вылета из Премьер-лиги
ФК Александрия. Артем Шулянский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Александрии» Артем Шулянский, являющийся воспитанником киевского «Динамо», не определился со своим будущим после вылета «горожан» из элитного дивизиона.

Подопечные Владимира Шарана уступили киевскому «Левому Берегу» по сумме двух матчей (1:1, 0:1) и будут вынуждены провести следующий сезон в Первой лиге.

– Конечно, это очень досадно, когда твоя команда вылетает из Премьер-лиги. Это больно и для меня и для всех нас. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Соперник использовал свой шанс и этого оказалось достаточно для победы.

– Что ждет «Александрию» после вылета из Премьер-лиги? Тренер что-то сказал в раздевалке?

– Увидим. Тренер нам ничего не сказал.

– Ты остаешься в команде?

– Точно сказать не могу. Пока не знаю.

– Когда определится твое будущее?

– Когда состоится разговор с президентом, – признался Шулянский.

В сезоне 2025/26 вингер провел 16 матчей, однако результативными действиями не отмечался. Контракт 25-летнего игрока истекает в мае 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.

По теме:
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «У нас Твердохлеб снова забил бы 15 голов»
Караваев рассказал, с кем из Динамо советовался по поводу перехода в Шахтер
Александр КАРАВАЕВ: «Я хочу, чтобы вы знали одну вещь»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Александрия Александрия - Левый Берег Левый Берег Киев Артем Шулянский
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Футбол | 10 июня 2026, 17:55 29
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов
Переход Караваева из Динамо в Шахтер. Мнения специалистов

В составе «горняков» крайний защитник будет футболистом ротации

Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10 июня 2026, 04:12 0
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире

Британец поставил украинца на первое место

Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Футбол | 10.06.2026, 11:12
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Известна реакция Суркисов на переход Караваева из Динамо в Шахтер
Футбол | 10.06.2026, 20:02
Известна реакция Суркисов на переход Караваева из Динамо в Шахтер
Известна реакция Суркисов на переход Караваева из Динамо в Шахтер
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Футбол | 10.06.2026, 12:44
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
08.06.2026, 17:01 12
Теннис
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
09.06.2026, 08:55 16
Футбол
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 14
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
09.06.2026, 06:05
Бокс
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем