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  4. Бенфика приняла скандальное решение по Трубину. Вратарский переворот
Португалия
07 июля 2026, 07:32 |
3000
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Бенфика приняла скандальное решение по Трубину. Вратарский переворот

Клуб выставил украинца на трансфер

07 июля 2026, 07:32 |
3000
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Бенфика приняла скандальное решение по Трубину. Вратарский переворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Руководство «Бенфики» уже определилось с основным вратарем на следующий сезон. По информации португальского издания Record, статус первого номера должен получить Самуэл Соареш.

Такое решение связано с возможным уходом украинского голкипера Анатолия Трубина. Сообщается, что лиссабонский клуб выставил 23-летнего вратаря на трансфер с суммой 40 млн евро.

Напомним, Трубин перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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Бенфика трансферы Анатолий Трубин Самуэл Соареш чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
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Дайте вгадаю куди Олійченко буде продавати Трубіна? В легендарний Трабзонспор.
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