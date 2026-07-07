Бенфика приняла скандальное решение по Трубину. Вратарский переворот
Клуб выставил украинца на трансфер
Руководство «Бенфики» уже определилось с основным вратарем на следующий сезон. По информации португальского издания Record, статус первого номера должен получить Самуэл Соареш.
Такое решение связано с возможным уходом украинского голкипера Анатолия Трубина. Сообщается, что лиссабонский клуб выставил 23-летнего вратаря на трансфер с суммой 40 млн евро.
Напомним, Трубин перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.
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