В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов сразу двух ведущих клубов Португалии — «Бенфики» и «Порту».

По имеющейся информации, на данный момент ни один из клубов ещё не начал официальных переговоров ни с «Динамо», ни с представителями 19-летнего футболиста. Впрочем, ожидается, что первые контакты между сторонами могут состояться в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.