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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 23:02 |
3357
7

В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо

Пономаренко может усилить португальский гранд

02 июля 2026, 23:02 |
3357
7 Comments
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов сразу двух ведущих клубов Португалии — «Бенфики» и «Порту».

По имеющейся информации, на данный момент ни один из клубов ещё не начал официальных переговоров ни с «Динамо», ни с представителями 19-летнего футболиста. Впрочем, ожидается, что первые контакты между сторонами могут состояться в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
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Комментарии 7
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Куди тільки не відправляли інфоцигани Пономаренка)))
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+4
та нікути від не піде це зрозумло було від самого початку
13 голів в УПЛ це не АПЛ чи ла ліга
30 лямів ніякий дурень не буде платити
за такі кошти можна купити вже сформованого гравця з АПЛ
а за 5-7 лямів яка цого реальна ціна сурок ніколи в житті не продасть.
ост і буде новий Брашко та Шапа в Динамо
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0
Йому ще б сезон провести в Динамо
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0
Він вже показав свій рівень проти Румунії на зборах.
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-1
Дмитро, ты поц Чи як?!
Матвею уже 20 лет
Алё
Приём блять😂😂
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-1
Ну всех уже (по традиции) перед сном вспомнил?) Никого не забыл?  Пономаренко, Довбик, Циганков...
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-1
До 35 лет будет играть за пафосную и потужную дыр очку, как и девочка шапареночка
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-2
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