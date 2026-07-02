В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
Пономаренко может усилить португальский гранд
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов сразу двух ведущих клубов Португалии — «Бенфики» и «Порту».
По имеющейся информации, на данный момент ни один из клубов ещё не начал официальных переговоров ни с «Динамо», ни с представителями 19-летнего футболиста. Впрочем, ожидается, что первые контакты между сторонами могут состояться в ближайшее время.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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13 голів в УПЛ це не АПЛ чи ла ліга
30 лямів ніякий дурень не буде платити
за такі кошти можна купити вже сформованого гравця з АПЛ
а за 5-7 лямів яка цого реальна ціна сурок ніколи в житті не продасть.
ост і буде новий Брашко та Шапа в Динамо
Матвею уже 20 лет
Алё
Приём блять😂😂