Месси продолжил устанавливать рекорды чемпионатов мира
14 разных сборных, в ворота которых забивал, 14 раз лучший игрок матча
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжил обновлять свои рекорды на чемпионатах мира.
Сборная Кабо-Верде стала 14-й, в ворота которой забивал аргентинец на мундиалях.
Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026, в котором нападающий открыл счет.
Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира
- 14 – Лионель Месси (Аргентина)
- 10 – Юрген Клинсман (Германия)
- 10 – Роналдо (Бразилия)
- 10 – Мирослав Клозе (Германия)
Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (14)
- Нигерия (3)
- Алжир (3)
- Франция (2)
- Австрия (2)
- Сербия и Черногория
- Босния и Герцеговина
- Иран
- Саудовская Аравия
- Мексика
- Австралия
- Нидерланды
- Хорватия
- Иордания
- Кабо-Верде
Также Лионель Месси улучшил собственный рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшего игрока матча (14 раз).
🐐 LIONEL MESSI JUST REACHED ANOTHER LEVEL OF IMMORTALITY— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 4, 2026
🏅 He now holds the ALL-TIME record with 14 Player of the Match awards in World Cup history.
🐐 No one else is even close.
👑 The king keeps adding to the legacy. pic.twitter.com/I2hiZSWnBa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру
Иван подписал новый контракт с ФК Харьков