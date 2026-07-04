Месси продолжил устанавливать рекорды чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжил обновлять свои рекорды на чемпионатах мира.

Сборная Кабо-Верде стала 14-й, в ворота которой забивал аргентинец на мундиалях.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026, в котором нападающий открыл счет.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

14 – Лионель Месси (Аргентина)

10 – Юрген Клинсман (Германия)

10 – Роналдо (Бразилия)

10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (14)

Нигерия (3)

Алжир (3)

Франция (2)

Австрия (2)

Сербия и Черногория

Босния и Герцеговина

Иран

Саудовская Аравия

Мексика

Австралия

Нидерланды

Хорватия

Иордания

Кабо-Верде

Также Лионель Месси улучшил собственный рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшего игрока матча (14 раз).