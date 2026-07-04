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  4. Месси продолжил устанавливать рекорды чемпионатов мира
Чемпионат мира
04 июля 2026, 11:49 | Обновлено 04 июля 2026, 12:42
638
0

Месси продолжил устанавливать рекорды чемпионатов мира

14 разных сборных, в ворота которых забивал, 14 раз лучший игрок матча

04 июля 2026, 11:49 | Обновлено 04 июля 2026, 12:42
638
0
Месси продолжил устанавливать рекорды чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжил обновлять свои рекорды на чемпионатах мира.

Сборная Кабо-Верде стала 14-й, в ворота которой забивал аргентинец на мундиалях.

Произошло это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026, в котором нападающий открыл счет.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

  • 14 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 10 – Юрген Клинсман (Германия)
  • 10 – Роналдо (Бразилия)
  • 10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (14)

  • Нигерия (3)
  • Алжир (3)
  • Франция (2)
  • Австрия (2)
  • Сербия и Черногория
  • Босния и Герцеговина
  • Иран
  • Саудовская Аравия
  • Мексика
  • Австралия
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Иордания
  • Кабо-Верде

Также Лионель Месси улучшил собственный рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшего игрока матча (14 раз).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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