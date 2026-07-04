Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Кабаев, Михайленко, Захарченко, Осипенко, Саленко, Попов и Тымчик рискуют не сыграть из-за травм
В пятницу, 3 июля, киевское «Динамо» и австрийский ЛАСК сыграли товарищеский матч, в котором сильнее оказались подопечные Игоря Костюка – 2:0.
Главный тренер «бело-синих» не смог рассчитывать в этом противостоянии сразу на семерых футболистов, которые не смогли выйти на поле из-за травм.
Защитники Владислав Захарченко, Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Роман Саленко и вингер Владслав Кабаев пропустили товарищеский матч.
Киевский клуб может столкнуться с существенными потерями в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля – соперником станет румынская «Университатя» Клуж.
«Динамо» сообщило, что Осипенко и Михайленко перенесли операцию и вернутся на поле в конце июля, Саленко из-за повреждения был вынужден вернуться в Киев, где будет проходить восстановление.
Сроки возвращения других игроков на данный момент неизвестны.
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