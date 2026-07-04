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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 10:01 |
77
0

Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы

Кабаев, Михайленко, Захарченко, Осипенко, Саленко, Попов и Тымчик рискуют не сыграть из-за травм

04 июля 2026, 10:01 |
77
0
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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В пятницу, 3 июля, киевское «Динамо» и австрийский ЛАСК сыграли товарищеский матч, в котором сильнее оказались подопечные Игоря Костюка – 2:0.

Главный тренер «бело-синих» не смог рассчитывать в этом противостоянии сразу на семерых футболистов, которые не смогли выйти на поле из-за травм.

Защитники Владислав Захарченко, Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Роман Саленко и вингер Владслав Кабаев пропустили товарищеский матч.

Киевский клуб может столкнуться с существенными потерями в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля – соперником станет румынская «Университатя» Клуж.

«Динамо» сообщило, что Осипенко и Михайленко перенесли операцию и вернутся на поле в конце июля, Саленко из-за повреждения был вынужден вернуться в Киев, где будет проходить восстановление.

Сроки возвращения других игроков на данный момент неизвестны.

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Динамо Киев ЛАСК Университатя Клуж Лига Европы Игорь Костюк Владислав Кабаев Николай Михайленко Владислав Захарченко Кирилл Осипенко Роман Саленко Денис Попов Александр Тымчик учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ травма
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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