Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы

В пятницу, 3 июля, киевское «Динамо» и австрийский ЛАСК сыграли товарищеский матч, в котором сильнее оказались подопечные Игоря Костюка – 2:0.

Главный тренер «бело-синих» не смог рассчитывать в этом противостоянии сразу на семерых футболистов, которые не смогли выйти на поле из-за травм.

Защитники Владислав Захарченко, Александр Тымчик, Денис Попов, полузащитники Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Роман Саленко и вингер Владслав Кабаев пропустили товарищеский матч.

Киевский клуб может столкнуться с существенными потерями в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится 9 июля – соперником станет румынская «Университатя» Клуж.

«Динамо» сообщило, что Осипенко и Михайленко перенесли операцию и вернутся на поле в конце июля, Саленко из-за повреждения был вынужден вернуться в Киев, где будет проходить восстановление.

Сроки возвращения других игроков на данный момент неизвестны.