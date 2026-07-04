4 июля на Уимблдонском турнире 2026 сыграют семь представительниц Украины.

Главными поединками для украинских болельщиков станут матчи Марты Костюк и Дарьи Снигур в 1/16 финала одиночного разряда.

В парном турнире в субботу свои встречи 1/16 финала проведут Людмила Киченок, Марта Костюк, а также Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступают в одном дуэте.

Начнут выступления на травяном мейджоре и юниорки – Полина Скляр и София Белинская. Помимо Полины и София, из украинок на юниорском турнире также выступит Анастасия Сушкова – она стартует 5 числа.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 4 июля

Женский одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Марта Костюк [12] – Эмма Наварро

Корт №18. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Дарья Снигур – Эшлин Крюгер

Женский парный разряд, 1/16 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Янь Сяонань / Сюй Ифань

Корт №16. 3-й запуск (не ранее 16:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Алдила Сутджиади / Джанис Тджен

Корт №15. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Камила Осорио / Солана Сиерра

Девушки, одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №11. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Полина Скляр [15] – Екатерина Доценко

Корт №11. 3-й запуск (не ранее 16:00)

София Белинская – Анна Пичер [Q]