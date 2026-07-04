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Уимблдон
04 июля 2026, 09:05 | Обновлено 04 июля 2026, 09:52
632
0

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 4 июля

Суббота на мейджоре в Великобритании будет насыщенной для Украины

04 июля 2026, 09:05 | Обновлено 04 июля 2026, 09:52
632
0
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 июля на Уимблдонском турнире 2026 сыграют семь представительниц Украины.

Главными поединками для украинских болельщиков станут матчи Марты Костюк и Дарьи Снигур в 1/16 финала одиночного разряда.

В парном турнире в субботу свои встречи 1/16 финала проведут Людмила Киченок, Марта Костюк, а также Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступают в одном дуэте.

Начнут выступления на травяном мейджоре и юниорки – Полина Скляр и София Белинская. Помимо Полины и София, из украинок на юниорском турнире также выступит Анастасия Сушкова – она стартует 5 числа.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 4 июля

Женский одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №2. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Марта Костюк [12] – Эмма Наварро

Корт №18. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Дарья Снигур Эшлин Крюгер

Женский парный разряд, 1/16 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Янь Сяонань / Сюй Ифань

Корт №16. 3-й запуск (не ранее 16:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Алдила Сутджиади / Джанис Тджен

Корт №15. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская Камила Осорио / Солана Сиерра

Девушки, одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №11. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Полина Скляр [15] – Екатерина Доценко

Корт №11. 3-й запуск (не ранее 16:00)

София Белинская Анна Пичер [Q]

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Янь Сяонань Сюй Ифань Алдила Сутджиади Джанис Тджен Камила Осорио Солана Сиерра Дезире Кравчик Людмила Киченок Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Елена-Габриэла Русе Дарья Снигур Эмма Наварро Эшлин Крюгер София Белинская Полина Скляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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