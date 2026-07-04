Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 4 июля
Суббота на мейджоре в Великобритании будет насыщенной для Украины
4 июля на Уимблдонском турнире 2026 сыграют семь представительниц Украины.
Главными поединками для украинских болельщиков станут матчи Марты Костюк и Дарьи Снигур в 1/16 финала одиночного разряда.
В парном турнире в субботу свои встречи 1/16 финала проведут Людмила Киченок, Марта Костюк, а также Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступают в одном дуэте.
Начнут выступления на травяном мейджоре и юниорки – Полина Скляр и София Белинская. Помимо Полины и София, из украинок на юниорском турнире также выступит Анастасия Сушкова – она стартует 5 числа.
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2026 на 4 июля
Женский одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №2. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Марта Костюк [12] – Эмма Наварро
Корт №18. 2-й запуск (не ранее 14:30)
Дарья Снигур – Эшлин Крюгер
Женский парный разряд, 1/16 финала
Корт №7. 2-й запуск (не ранее 14:30)
Людмила Киченок / Дезире Кравчик – Янь Сяонань / Сюй Ифань
Корт №16. 3-й запуск (не ранее 16:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Алдила Сутджиади / Джанис Тджен
Корт №15. 4-й запуск (не ранее 17:30)
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Камила Осорио / Солана Сиерра
Девушки, одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №11. 2-й запуск (не ранее 14:30)
Полина Скляр [15] – Екатерина Доценко
Корт №11. 3-й запуск (не ранее 16:00)
София Белинская – Анна Пичер [Q]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может стать бойцом Zuffa Boxing
Мохамаду Канте остается в Шахтере еще на 5 лет