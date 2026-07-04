Лидер Баварии стал лучшим игроком матча Колумбия – Гана на ЧМ-2026
Луис Диас получил награду
Национальная сборная Колумбии минимально обыграла национальную команду Ганы (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026, пробившись в 1/8 Мундиаля.
Лучшим игроком матча Колумбия - Гана признан колумбийский форвард Луис Диас, который на клубном уровне выступает за Баварию. Об этом пишет официальный сайт ФИФА.
В 1/8 финала Мундиаля национальная сборная Колумбии встретится со Швейцарией. Матч Швейцария – Колумбия запланирована на вторник, 7 июля. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.
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