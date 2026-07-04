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  4. Лидер Баварии стал лучшим игроком матча Колумбия – Гана на ЧМ-2026
Чемпионат мира
04 июля 2026, 08:49 |
686
0

Лидер Баварии стал лучшим игроком матча Колумбия – Гана на ЧМ-2026

Луис Диас получил награду

04 июля 2026, 08:49 |
686
0
Лидер Баварии стал лучшим игроком матча Колумбия – Гана на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас
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Национальная сборная Колумбии минимально обыграла национальную команду Ганы (1:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026, пробившись в 1/8 Мундиаля.

Лучшим игроком матча Колумбия - Гана признан колумбийский форвард Луис Диас, который на клубном уровне выступает за Баварию. Об этом пишет официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала Мундиаля национальная сборная Колумбии встретится со Швейцарией. Матч Швейцария – Колумбия запланирована на вторник, 7 июля. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

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Луис Диас сборная Колумбии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2026 по футболу лучший игрок
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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