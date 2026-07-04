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Чемпионат мира
04 июля 2026, 11:07 | Обновлено 04 июля 2026, 11:08
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Где Месси, Мбаппе, Холанд? Рейтинг бомбардиров ЧМ-2026 после 1/16 финала

Вингер сборной Аргентины возглавил гонку, записав на свой счет семь результативных ударов

04 июля 2026, 11:07 | Обновлено 04 июля 2026, 11:08
607
0
Где Месси, Мбаппе, Холанд? Рейтинг бомбардиров ЧМ-2026 после 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В субботу, 4 июля, состоялись два последних матча 1/16 финала чемпионата мира – Колумбия одолела Гану со счетом 1:0, а сборная Аргентины вырвала тяжелую победу над Кабо-Верде (3:2).

Один из главных героев мундиаля, вингер Лионель Месси отметился забитым голом в составе аргентинской команды и довел количество результативных ударов на турнире до семи.

Звездный ветеран продолжает переписывать многочисленные рекорды и единолично возглавил гонку бомбардиров после 1/16 финала, опередив ближайшего преследователя на один мяч.

Второе место занимает французский форвард Килиан Мбаппе, который забил шесть раз, третью позицию делят норвежец Эрлинг Холанд и англичанин Гарри Кейн (по пять голов).

На стадии 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против Египта – улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Месси сможет в матче, который состоится 7 июля в 19:00 по киевскому времени.

Рейтинг бомбардиров чемпионата мира (после 1/16 финала):

  • 1. Лионель Месси (Аргентина) – 7
  • 2. Килиан Мбаппе (Франция) – 6
  • 3. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 5
  • 3. Гарри Кейн (Англия) – 5
  • 5. Усман Дембеле (Франция) – 4

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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