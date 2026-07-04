Где Месси, Мбаппе, Холанд? Рейтинг бомбардиров ЧМ-2026 после 1/16 финала
Вингер сборной Аргентины возглавил гонку, записав на свой счет семь результативных ударов
В субботу, 4 июля, состоялись два последних матча 1/16 финала чемпионата мира – Колумбия одолела Гану со счетом 1:0, а сборная Аргентины вырвала тяжелую победу над Кабо-Верде (3:2).
Один из главных героев мундиаля, вингер Лионель Месси отметился забитым голом в составе аргентинской команды и довел количество результативных ударов на турнире до семи.
Звездный ветеран продолжает переписывать многочисленные рекорды и единолично возглавил гонку бомбардиров после 1/16 финала, опередив ближайшего преследователя на один мяч.
Второе место занимает французский форвард Килиан Мбаппе, который забил шесть раз, третью позицию делят норвежец Эрлинг Холанд и англичанин Гарри Кейн (по пять голов).
На стадии 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против Египта – улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Месси сможет в матче, который состоится 7 июля в 19:00 по киевскому времени.
Рейтинг бомбардиров чемпионата мира (после 1/16 финала):
- 1. Лионель Месси (Аргентина) – 7
- 2. Килиан Мбаппе (Франция) – 6
- 3. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 5
- 3. Гарри Кейн (Англия) – 5
- 5. Усман Дембеле (Франция) – 4
⚽️ 2026 World Cup top Goal scorers ♀️— WORLD VIEW (@beauti_animals) July 4, 2026
🇦🇷 Lionel Messi: 7
🇫🇷 Kylian Mbappe: 6
🇳🇴 Erling Haaland: 5
🏴 Harry Kane: 5
🇫🇷 Ousmane Dembele: 4
🇪🇸 Mikel Oyarzabal: 4
🇧🇷 Vinicius Junior: 4
🇸🇳 Ismaila Sarr: 4
🇩🇪 Deniz Undav: 3
🇨🇭 Johan Manzambi: 3
🇲🇽 Julian Quinones: 3
🇳🇱 Cody Gakpo: 3…
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