Где Месси, Мбаппе, Холанд? Рейтинг бомбардиров ЧМ-2026 после 1/16 финала

В субботу, 4 июля, состоялись два последних матча 1/16 финала чемпионата мира – Колумбия одолела Гану со счетом 1:0, а сборная Аргентины вырвала тяжелую победу над Кабо-Верде (3:2).

Один из главных героев мундиаля, вингер Лионель Месси отметился забитым голом в составе аргентинской команды и довел количество результативных ударов на турнире до семи.

Звездный ветеран продолжает переписывать многочисленные рекорды и единолично возглавил гонку бомбардиров после 1/16 финала, опередив ближайшего преследователя на один мяч.

Второе место занимает французский форвард Килиан Мбаппе, который забил шесть раз, третью позицию делят норвежец Эрлинг Холанд и англичанин Гарри Кейн (по пять голов).

На стадии 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против Египта – улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Месси сможет в матче, который состоится 7 июля в 19:00 по киевскому времени.

Рейтинг бомбардиров чемпионата мира (после 1/16 финала):

1. Лионель Месси (Аргентина) – 7

2. Килиан Мбаппе (Франция) – 6

3. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 5

3. Гарри Кейн (Англия) – 5

5. Усман Дембеле (Франция) – 4