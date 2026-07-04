Сборная Аргентина вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Кабо-Верде на старте овертайма.

На 92-й минуте счет 2:1 в пользу аргентинцев сделал Лисандро Мартинес после розыгрыша углового.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лисандро стал лишь четвертым автором гола Аргентины на этом ЧМ после Лионеля Месси (7 мячей), Лаутаро Мартинеса и Джовани Ло Чельсо.

Поединок Аргентины и Кабо-Верде стартовал 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Аргентина забила второй гол в ворота Кабо-Верде на старте овертайма