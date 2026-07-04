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Чемпионат мира
04 июля 2026, 03:11 | Обновлено 04 июля 2026, 03:15
427
0

ВИДЕО. Аргентина забила второй гол в ворота Кабо-Верде на старте овертайма

Лисандро Мартинес сделал счет 2:1 в пользу аргентинцев на 92-й мин матча 1/16 финала ЧМ

04 июля 2026, 03:11 | Обновлено 04 июля 2026, 03:15
427
0
ВИДЕО. Аргентина забила второй гол в ворота Кабо-Верде на старте овертайма
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентина вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Кабо-Верде на старте овертайма.

На 92-й минуте счет 2:1 в пользу аргентинцев сделал Лисандро Мартинес после розыгрыша углового.

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Лисандро стал лишь четвертым автором гола Аргентины на этом ЧМ после Лионеля Месси (7 мячей), Лаутаро Мартинеса и Джовани Ло Чельсо.

Поединок Аргентины и Кабо-Верде стартовал 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

❗️ ВИДЕО. Аргентина забила второй гол в ворота Кабо-Верде на старте овертайма

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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