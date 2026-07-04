ВИДЕО. Аргентина забила второй гол в ворота Кабо-Верде на старте овертайма
Лисандро Мартинес сделал счет 2:1 в пользу аргентинцев на 92-й мин матча 1/16 финала ЧМ
Сборная Аргентина вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Кабо-Верде на старте овертайма.
На 92-й минуте счет 2:1 в пользу аргентинцев сделал Лисандро Мартинес после розыгрыша углового.
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Лисандро стал лишь четвертым автором гола Аргентины на этом ЧМ после Лионеля Месси (7 мячей), Лаутаро Мартинеса и Джовани Ло Чельсо.
Поединок Аргентины и Кабо-Верде стартовал 4 июля в 01:00 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.
❗️ ВИДЕО. Аргентина забила второй гол в ворота Кабо-Верде на старте овертайма
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