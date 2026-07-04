Сыграл 120 минут после травмы. Назван лучший игрок матча Австралия – Египет

Лидер сборной Египта Мохамед Салах получил награду лучшему игроку матча против Австралии в 1/16 финала чемпионата мира 2026.

34-летний вингер вышел в стартовом составе команды и отыграл полный матч, помогая «Фараонам» выйти в 1/8 финала мундиаля.

Салах не отметился в основное время и овертаймах, но в серии пенальти реализовал свой 11-метровый удар «паненкой».

И это несмотря на то, что в последнем туре группового этапа с Ираном (1:1) Мохамед получил повреждение подколенного сухожилия, и его участие в матче с Австралией было под серьёзным вопросом.

Египет впервые в истории прошел раунд плей-офф чемпионата мира и в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина – Кабо-Верде.