Сыграл 120 минут после травмы. Назван лучший игрок матча Австралия – Египет
Мохамед Салах не забил с игры, но реализовал пенальти
Лидер сборной Египта Мохамед Салах получил награду лучшему игроку матча против Австралии в 1/16 финала чемпионата мира 2026.
34-летний вингер вышел в стартовом составе команды и отыграл полный матч, помогая «Фараонам» выйти в 1/8 финала мундиаля.
Салах не отметился в основное время и овертаймах, но в серии пенальти реализовал свой 11-метровый удар «паненкой».
И это несмотря на то, что в последнем туре группового этапа с Ираном (1:1) Мохамед получил повреждение подколенного сухожилия, и его участие в матче с Австралией было под серьёзным вопросом.
Египет впервые в истории прошел раунд плей-офф чемпионата мира и в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина – Кабо-Верде.
The fans have spoken – Mohamed Salah is your Superior Player of the Match! 👑#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/fm3FanvkIi— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
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